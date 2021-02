Des manifestations éclatent après que le jury a décidé de NE PAS inculper les agents impliqués dans la mort de l’homme noir Daniel Prude en détention (VIDEOS)

Les manifestants de Black Lives Matter sont descendus dans les rues de Rochester, dans l’État de New York, après qu’un jury a refusé d’inculper des officiers dont les actions avaient contribué à la mort de Daniel Prude par asphyxie lors d’une arrestation l’année dernière.

Les manifestants de Rochester ont escaladé les barricades de la police alors qu’ils marchaient dans les rues de la ville mardi, exprimant leur colère contre le grand jury, qui a effectivement disculpé les officiers qui ont joué un rôle dans la mort de Prude en mars dernier.

Sur les barricades de Child St pic.twitter.com/jjAMrOP4X4 – Shawn Dowd (@sdowdphoto) 24 février 2021

Des manifestants, certains portant des drapeaux Black Lives Matter, ont scandé «Dites son nom, Daniel Prude.»

Les manifestants descendent Jefferson Ave pour Daniel Prude.@DandC pic.twitter.com/hKj9Z72TkN – Shawn Dowd (@sdowdphoto) 24 février 2021

Une partie de la foule s’est ensuite dirigée vers un poste de police dans les rues Child et Campbell.

Je viens d’ordonner à toutes les personnes avec des boucliers à l’avant@RochesterNYPD la ligne anti-émeute a reculé un peu pic.twitter.com/4lsL6BYePo – 🐺FVCK © ️ommies🐺 (@fvckcommies) 24 février 2021

Les manifestants et la police sont venus à une brève impasse là-bas, avec des agents en tenue anti-émeute formant une ligne entre la gare et la foule, les empêchant de se rapprocher.

Face à face sur Cild St pic.twitter.com/DZwZSnFQtb – Shawn Dowd (@sdowdphoto) 24 février 2021

Cependant, la police n’a pas tardé à se retirer à l’intérieur du bâtiment.

Un groupe de policiers se tient entre les manifestants et un sous-poste de police. pic.twitter.com/w1h9UUx7kA – Atyia Collins (@Atyia_Collins) 24 février 2021

La police est rentrée à l’intérieur pic.twitter.com/IwpUy5A0Mc – 🐺FVCK © ️ommies🐺 (@fvckcommies) 24 février 2021

Le candidat au conseil municipal et organisateur de Free the People Stanley Martin, qui a pris la parole lors de la marche, a appelé à dissoudre la police de la ville. «L’avenir n’inclut pas la RPD [Rochester Police Department] et je sais que pour un fait, « dit-il, cité par le journal Democrat & Chronicle. Le groupe, qui dit que c’est «S’appuyant sur l’héritage des libérations noires», a publiquement appelé à l’abolition et à la suppression du financement de la police et «Le complexe industriel de la prison.»

La police de Rochester a exhorté les manifestants à s’abstenir de toute violence. «La RPD soutient le droit de nos citoyens de manifester pacifiquement comme le permet la Constitution américaine» elles ou ils mentionné.

La police a tenté de fermer une sortie d’autoroute avec une rangée de voitures d’escouade dans le but d’empêcher les manifestants d’interférer avec la circulation.

Les manifestants tentent de bloquer l’autoroute #DanielPrude manifestation pic.twitter.com/yXw98AcCRE – Rob Bell (@byrobbell) 24 février 2021

Cependant, alors que la foule s’approchait de la sortie, la police a cédé, permettant aux rassemblés de envahir l’autoroute alors qu’ils se dirigeaient vers la mairie.

La police s’est écartée du chemin pic.twitter.com/GBAwHpS6jN – 🐺FVCK © ️ommies🐺 (@fvckcommies) 24 février 2021

Des manifestations à grande échelle contre la mort de Prude en garde à vue ont secoué Rochester pour la première fois en septembre dernier, lorsque la vidéo par caméra corporelle de son arrestation en mars 2020 a été publiée. Dans les images, Prude, 41 ans, est vue nue sur le sol et sous l’influence du médicament PCP – comme cela a été déterminé plus tard. Après que les agents l’aient menotté, il a commencé à leur cracher dessus et a exigé qu’ils lui donnent une arme à feu. Alors que son comportement devenait de plus en plus erratique, l’un des officiers – Mark Vaughn – a placé une cagoule autour de sa tête. Au cours d’une altercation qui a suivi, l’officier a pressé la tête de Prude contre le sol, ce qui a entraîné la mort de «Complications de l’asphyxie». Il a été déterminé que sa consommation de drogue avait contribué à sa mort.

