Un député de Caroline du Nord a tiré et tué un homme afro-américain alors qu’il tentait de purger un mandat de perquisition. L’incident a immédiatement déclenché une vague de protestations, voyant des militants assiéger le conseil municipal local.

Le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten, a déclaré aux journalistes qu’un député avait ouvert le feu au sujet du mandat, Andrew Brown Jr., dans un quartier résidentiel d’Elizabeth City tôt mercredi matin. Citant une enquête en cours par le Bureau of Investigation de l’État, Wooten a refusé de donner plus de détails, y compris sur le nombre de coups de feu, tout en notant que l’officier portait une caméra corporelle active à l’époque et a été mis en congé.

Des témoins ont déclaré à l’Associated Press que Brown, 42 ans, avait été abattu à l’intérieur de sa voiture alors qu’il tentait de s’éloigner, et que plusieurs députés avaient tiré des coups de feu. Le véhicule de Brown a finalement heurté un arbre, a déclaré à l’AP Demetria Williams, qui vit dans la même rue que la fusillade.

«Lorsqu’ils ont ouvert la porte, il était déjà mort. Il était affalé, » dit-elle, ajoutant que les officiers avaient tenté de porter assistance à Brown.

Le Bureau of Investigation transmettra ses conclusions au procureur R. Andrew Womble, qui a mis en garde contre une «Se précipiter vers le jugement» au presseur de mercredi, en disant «Ce que nous recherchons en ce moment, ce sont des réponses précises et non des réponses rapides.»

La fusillade a néanmoins suscité un tollé public immédiat, des manifestations ayant éclaté dans Elizabeth City quelques heures après l’incident. Une foule considérable s’est rassemblée devant le conseil municipal local pour demander aux responsables de s’adresser à eux, mais aurait été exclue d’une réunion à huis clos.

NOUVEAU – La police a tiré et tué #AndrewBrown à Elizabeth City, Caroline du Nord, alors qu'il aurait mené un mandat de perquisition. Les détails ne sont toujours pas clairs, mais une foule en colère se rassemble devant le conseil municipal.

Le président d’une branche régionale de la NAACP en Caroline du Nord, Keith Rivers, était présent pour la manifestation de l’hôtel de ville, où il a supplié le shérif de «Viens nous parler.»

Des foules se sont également rassemblées sur les lieux de la fusillade et ailleurs dans la ville, avec des manifestants vus marchant dans les rues, les bloquant dans certains cas, tout en hissant des pancartes et en criant des slogans contre la brutalité policière.

La marche s’est poursuivie dans la soirée.

Les proches de Brown – y compris sa grand-mère, Lydia Brown, et sa tante, Clarissa Brown Gibson – ont déclaré à l’AP qu’ils exigeraient une enquête approfondie sur la fusillade,

« Je suis très faché. Andrew était une bonne personne » Lydia Brown a déclaré, ajoutant que l’officier « Je n’ai pas eu à lui tirer dessus comme ça, » tandis que Brown Gibson disait «Nous voulons savoir s’il a reçu un mandat, pourquoi la fusillade sur un mandat?»

La mort de Brown survient moins d’un jour après une fusillade mortelle de la police à Columbus, dans l’Ohio, où une fille afro-américaine de 16 ans a été tuée alors qu’elle tentait de se jeter sur une femme avec un couteau. Il suit également de près un verdict très attendu dans une autre affaire de brutalité policière très médiatisée, dans laquelle l’ex-flic de Minneapolis Derek Chauvin a tué le suspect George Floyd en détention après l’avoir épinglé au sol avec un genou contre le cou pendant plus de neuf minutes. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour la mort de Floyd mardi.





