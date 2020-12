M. Cho a été arrêté en 2008 et condamné plus tard pour avoir violé une fillette de 8 ans, et son nom est depuis devenu synonyme du traitement au gant mou que les délinquants sexuels subiraient devant les tribunaux du pays.

SÉOUL, Corée du Sud – Le violeur le plus tristement célèbre de Corée du Sud a été libéré samedi après avoir purgé 12 ans de prison, provoquant des manifestations de colère et des menaces de mort anonymes qui ont conduit à une présence policière accrue à l’extérieur du domicile du prédateur.

En avril, un homme de 24 ans nommé Son Jong-woo a été libéré de prison après avoir purgé une peine de 18 mois pour avoir dirigé l’un des plus grands sites Web de pornographie juvénile au monde. En juillet, un tribunal local a rejeté la demande du ministère de la Justice des États-Unis de le faire extradé pour faire face à des accusations de blanchiment d’argent et autres devant un tribunal américain.

Certains manifestants gisaient sur le trottoir, tenant des pancartes et criant des slogans, pour tenter d’empêcher M. Cho de partir. Les policiers les ont enlevés et ont construit des barricades pour permettre à la fourgonnette transportant M. Cho de passer. Les manifestants ont donné des coups de pied à la fourgonnette et lancé des œufs et des insultes sur le véhicule. Des gâteries anonymes ont été délivrées à M. Cho en ligne, obligeant les autorités à ajouter davantage de policiers et de caméras de surveillance autour de son domicile.

Mais les crimes sexuels ici ont également suscité un examen plus approfondi ces dernières années, couplés au mouvement croissant #MeToo du pays, et le gouvernement a promis des sanctions plus sévères. Le mois dernier, un homme de 25 ans nommé Cho Joo-bin a été condamné à 40 ans de prison pour avoir fait chanter des jeunes femmes, dont huit mineures, pour avoir réalisé des vidéos sexuellement explicites qu’il a vendues via des forums de discussion en ligne cryptés.

Cho Doo-soon, qui n’a aucun lien avec Cho Joo-bin, était ivre lorsqu’il a kidnappé une élève de première année sur le chemin de l’école et l’a violée dans les toilettes d’une église en 2008. Son état d’ébriété, son âge et son «état mental faible» étaient cité comme des facteurs atténuants lorsque le tribunal l’a condamné à 12 ans de prison. Les procureurs, qui en Corée du Sud peuvent faire pression pour des peines plus sévères après la condamnation en appel, ont choisi de ne pas le faire.

La libération imminente de M. Cho de prison a retenu l’attention de nombreux Sud-Coréens et des médias locaux pendant des semaines. Le ministère de la Justice n’avait pas révélé de quelle prison M. Cho serait libéré samedi ni à quelle heure. Mais des centaines de manifestants et de journalistes l’ont découvert et se sont rassemblés devant la prison de Séoul d’où il a été libéré, les locaux du ministère de la Justice à Ansan au sud de Séoul où M. Cho a fait un bref arrêt, et une maison à Ansan où il prévoyait de vivre avec son épouse.

Les habitants d’Ansan ont protesté contre son retour chez eux, affirmant qu’ils ne se sentaient pas en sécurité avec lui dans leur quartier.

La police a promis une surveillance 24 heures sur 24. M. Cho a été vu portant un moniteur de cheville électronique lorsqu’il a quitté la prison samedi et a reçu l’ordre de le porter pendant sept ans. Ses allées et venues et sa photographie seront disponibles sur un site Web du gouvernement pour les délinquants sexuels enregistrés.

La police a également installé un système de surveillance à son domicile et y fera des visites aléatoires pour le vérifier. Ils ont également ajouté 35 caméras de surveillance, des lampadaires plus lumineux et des cabines de police dans le quartier de M. Cho pour surveiller ses mouvements et dissuader les personnes qui ont menacé de l’attaquer. Des policiers spécialement formés aux arts martiaux patrouilleront son quartier.

M. Cho, coiffé d’une casquette et d’un masque, n’a pas répondu aux questions posées par les journalistes samedi. Mais Ko Jeong-dae, un fonctionnaire du ministère de la Justice chargé de superviser M. Cho pendant sa vie après la prison, a déclaré que M. Cho était surpris par la rage dirigée contre lui.