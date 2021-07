Des manifestations éclatent à travers le Myanmar à l’occasion de l’anniversaire des manifestations étudiantes de 1962 contre la première junte

Mercredi, les habitants de ce pays politiquement instable ont afflué en masse pour protester contre le gouvernement de la junte. Un groupe national antigouvernemental, le Mouvement de désobéissance civile, a partagé une photo d’action de manifestants en marche, sous-titrée : « En canalisant l’esprit des militants étudiants avant nous, nous marchons à nouveau aujourd’hui pour mettre fin une fois pour toutes à la dictature militaire au Myanmar. »

Canalisant l’esprit des militants étudiants avant nous, nous marchons à nouveau aujourd’hui pour mettre fin une fois pour toutes à la dictature militaire au Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar#Juillet7Couppic.twitter.com/xVrPqsXy1T – Mouvement de désobéissance civile (@cvdom2021) 7 juillet 2021

On pouvait voir des manifestants marcher dans les rues de la plus grande ville du Myanmar, Yangon, où les rassemblements de 1962 ont eu lieu lorsque la ville s’appelait Rangoon.

Manifestation contre le régime militaire au Myanmar à Yangon à l’occasion de l’anniversaire des manifestations réprimées dans le sang contre la junte de l’époque en 1962 #WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/tTVVBuS7l5 – Matthieu Tostevin (@TostevinM) 7 juillet 2021

Les manifestations de l’Université de Rangoon en 1962 étaient une vague de manifestations et de marches contre des mesures plus strictes sur le campus. Ils ont été violemment réprimés par le gouvernement militaire. Selon des statistiques non officielles, l’incident a fait 100 morts, bien que le gouvernement revendique aussi peu que 15 morts et 6 000 arrestations.

Le Myanmar a connu des vagues d’instabilité cette année, à la suite d’un coup d’État militaire début février, qui a renversé des dirigeants démocratiquement élus. Des manifestations de masse à travers le pays d’Asie du Sud-Est ont par la suite vu des milliers de personnes arrêtées et de nombreuses tuées.

Une organisation à but non lucratif, l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (Birmanie), a estimé qu’au 6 juillet, 894 personnes avaient été tuées par la junte et qu’un peu plus de 6 500 personnes avaient été arrêtées.

