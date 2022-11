Des manifestations éclatent à Shanghai et dans d’autres villes chinoises contre les contrôles de Covid

Les manifestations se sont propagées dans les villes et les campus de Chine samedi soir au milieu de la colère croissante du public contre les contrôles stricts mais défaillants du pays contre la propagation de Covid, avec une foule à Shanghai allant jusqu’à appeler à la destitution du dirigeant national, Xi Jinping.

La manifestation a eu lieu après une vague de colère en ligne et après qu’une manifestation de rue a éclaté vendredi à Urumqi, la capitale régionale du Xinjiang dans l’ouest de la Chine, où au moins 10 personnes sont mortes et neuf autres ont été blessées la veille dans un incendie d’appartement. De nombreux Chinois disent soupçonner que les personnes tuées ont été empêchées de s’échapper de chez elles par les restrictions de Covid – malgré les démentis du gouvernement.

La tragédie a suscité des appels plus larges aux autorités pour assouplir le régime sévère de tests Covid, de verrouillages urbains et de restrictions de mouvement en Chine trois ans après le début de la pandémie.

La plus grande manifestation de samedi semble avoir eu lieu à Shanghai, où des étudiants des collèges et universités faisaient partie des centaines de personnes qui se sont rassemblées à une intersection d’Urumqi Road – du nom de la ville du Xinjiang – pour pleurer les morts avec des bougies et des pancartes. Les chiffres ont augmenté, défiant les efforts de la police pour retenir la foule, et des chants ont éclaté, des personnes appelant à un assouplissement des contrôles de Covid, ont montré des séquences vidéo.