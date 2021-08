Des manifestations de masse débutent à Paris après que la Cour constitutionnelle française a approuvé une législation controversée sur Covid (VIDEOS)

Des centaines de manifestants ont défilé jeudi dans les rues de Paris, se dirigeant vers la Cour constitutionnelle. L’instance judiciaire s’est prononcée plus tôt dans la journée sur le paquet législatif Covid.

Nouvelle manifestation à #Paris de port Royal jusqu’au #ConseilConstitutionel , alors que celui-ci vient de valider le #PasseSanitaire et la vaccination obligatoire des #soignants. pic.twitter.com/gGSlwCTifh — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) 5 août 2021

Le tribunal a rejeté certaines parties de la loi proposée, notamment une disposition permettant aux autorités françaises d’imposer une quarantaine obligatoire à toute personne testée positive pour le virus. Cependant, le tribunal a confirmé la majorité de la législation, y compris la vaccination obligatoire des soignants et le « passe-santé », comme constitutionnels.

Une grande foule de manifestants s’est rassemblée devant le tribunal, exprimant leur colère face à la décision. Le tribunal lui-même a été bouclé, avec une forte présence policière dans la région, comme le montrent les images de la scène partagées sur les réseaux sociaux.

Les manifestants ont scandé divers slogans, dont « Macron, on ne veut pas de ton pass » se référant à l’une des dispositions de la loi les plus critiquées. La législation, qui devrait être promulguée lundi, devrait rendre les « laissez-passer de santé » obligatoires en France, interdisant à quiconque sans eux d’accéder aux restaurants, bars et autres lieux publics.

« Macron ton passe, on en veut pas ! »Manifestation des #GiletsJaunes devant le conseil constitutionnel contre le #PassSanitaire. pic.twitter.com/aUU22pNMLJ — Clément Lanot (@ClementLanot) 5 août 2021

La mesure, déposée par le gouvernement en juillet, a déclenché de larges débats ainsi que des manifestations de masse qui ont secoué le pays pendant trois week-ends consécutifs. Ses détracteurs ont accusé le gouvernement d’avoir entraîné le pays dans une « dictature » et priver les gens de leurs droits fondamentaux.

De hauts responsables, dont le président Emmanuel Macron, ont cependant écarté ces inquiétudes et insistent sur le fait que la loi n’a été créée que pour encourager la vaccination contre Covid-19.

