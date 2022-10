Les manifestations ont été déclenchées par ce que les manifestants ont appelé des “perturbations” économiques et des “restrictions énergétiques et sanitaires”

Une foule massive de manifestants a défilé samedi dans le centre de la capitale française pour exiger que la France change radicalement sa position sur l’OTAN et l’UE.

La marche était organisée par le parti de droite Les Patriotes dirigé par Florian Philippot, l’ancien chef adjoint du Rassemblement national de Marine Le Pen. Doublé « le rendez-vous national de la résistance », le rallye a attiré “des milliers et des milliers” de personnes, selon Philippot, qui a également été membre du Parlement européen entre 2014 et 2019.

Les manifestants tenaient une grande banderole indiquant ‘La résistance’ et des pancartes plus petites qui lisent “Frexit” – une référence à une demande de sortie de la France de l’UE. De nombreux manifestants agitaient également le drapeau national.

« #Frexit » hurlent des milliers de Français ce jour à Paris ! Fou ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/7HTJvvQlVS — Florian Philippot (@f_philippot) 8 octobre 2022

Selon des vidéos publiées par Philippot sur les réseaux sociaux, la foule scandait : “Sortons de l’OTAN !” Ils ont également exigé l’éviction du président français Emmanuel Macron alors qu’ils défilaient près du bâtiment du parlement, comme le montrent les images.

« Sortons de l’OTAN » crient des milliers et des milliers de Français cet après-midi à Paris ! Énorme !

Vive la Paix ! pic.twitter.com/CbT456ZokC — Florian Philippot (@f_philippot) 8 octobre 2022

Les manifestants ont dénoncé l’OTAN « belliciste », ainsi qu’économique “perturbation” et “restrictions énergétiques et sanitaires”, liés aux sanctions imposées par l’UE à la Russie à la suite du conflit en Ukraine.

#MacronDestitution ont crié des milliers et des milliers de Français hier en passant à Paris à côté des assemblées ! Parlementaires, prenez vos responsabilités et dégagez-le !

Impressionnant ! 🇫🇷 ⤵️ pic.twitter.com/PJD4bnDhkW — Florian Philippot (@f_philippot) 9 octobre 2022

Les responsables français n’ont pas commenté le rassemblement et n’ont fourni aucun chiffre officiel quant au nombre de manifestants. Les médias français ont également ignoré l’événement. Selon le site Internet des Patriotes, des rassemblements similaires ont également eu lieu les 3 et 17 septembre.

Les troubles surviennent alors que la France lutte de plus en plus pour faire face à la crise énergétique actuelle, dont l’une des principales causes est la politique de sanctions de l’UE. Le mois dernier, le chef du régulateur français de l’énergie CRE a averti que les ménages privés pourraient faire face à des coupures de courant cet hiver en cas de fortes vagues de froid.

Le Pen a également averti que la nation devrait se préparer à un hiver difficile. Le politicien de droite a déclaré à BFMTV que les sanctions contre la Russie ne fonctionnaient pas et nuisaient plutôt au peuple français.