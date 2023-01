Des manifestations contre l’incinération du Coran ont eu lieu au Moyen-Orient

Les manifestations dans des pays comme le Pakistan, l’Irak et le Liban se sont terminées par une dispersion pacifique des personnes. Dans la capitale du Pakistan, Islamabad, des policiers ont arrêté des manifestants qui tentaient de marcher vers l’ambassade de Suède.

BEYROUTH – Des manifestations ont eu lieu vendredi dans plusieurs pays à majorité musulmane pour dénoncer la récente profanation du livre saint de l’islam par des militants d’extrême droite en Suède et aux Pays-Bas.

À Beyrouth, environ 200 manifestants en colère ont brûlé les drapeaux de la Suède et des Pays-Bas devant la mosquée au dôme bleu Mohammed Al-Amin sur la place centrale des Martyrs à Beyrouth.

Plus tôt ce mois-ci, un militant d’extrême droite du Danemark a reçu l’autorisation de la police d’organiser une manifestation devant l’ambassade de Turquie à Stockholm où il a brûlé le Coran, le livre saint de l’islam. Quelques jours plus tard, Edwin Wagensveld, leader néerlandais du mouvement d’extrême droite Pegida aux Pays-Bas, a arraché des pages d’une copie du Coran près du Parlement néerlandais et les a piétinées.