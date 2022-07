Des manifestants sri-lankais transforment la salle du secrétariat présidentiel en « bibliothèque de la révolution »

Le Sri Lanka a connu des troubles sans précédent, des manifestants ayant occupé les résidences du président Gotabaya Rajapaksa, qui s’apprête à présenter sa démission, et du président et Premier ministre par intérim Ranil Wickremesinghe. On pouvait voir des manifestants se livrer à diverses activités à l’intérieur des résidences officielles, du jardinage au jeu de carrom. Dans un tel cas, ils ont transformé une salle du secrétariat présidentiel à Colombo en une bibliothèque publique. Ashan Vimukthi, l’un des premiers volontaires de la bibliothèque, a déclaré à Arab News que l’objectif était de libérer l’esprit des personnes qui ont été détournées par “les médias et les politiciens traditionnels”.

Une pancarte indiquant « Les livres sont la plus grande arme de la révolution populaire » est accrochée à l’entrée de la bibliothèque, rapporte Wion. La bibliothèque de fortune dispose déjà d’un stock de plus de 30 000 livres reçus en dons.

Le panneau devant le secrétariat présidentiel indique maintenant : “C’est maintenant une bibliothèque. Il n’y a que des livres.” Crédit photo : Roar Media/Akila Jayawardana#SriLankaProtests #lka pic.twitter.com/UPnrAwaX9o – Roar LK (@Roarlk) 12 juillet 2022

Le secrétariat présidentiel en ce moment.

Le président a pris la fuite. Les gens ont pris le relais.

A transformé la première pièce en bibliothèque publique.#SriLankaProtests #SriLankaCrisis @dwnews pic.twitter.com/Ap9R8tbILG — Manira Ranjana Chaudhary (@ManiraChaudhary) 13 juillet 2022

Alors que le peuple sri-lankais transforme le nid de guêpes – le palais présidentiel – en bibliothèque publique, on nous rappelle que la démocratie (gouvernement par le peuple) est plus qu’une idée. C’est une réalité qui peut se concrétiser tant qu’elle n’est pas déléguée à des politiciens professionnels. — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 12 juillet 2022

#Sri Lanka: “Ce n’est pas la propriété de Gota. N’endommagez pas”, dit une affiche à la bibliothèque mise en place par les manifestants, au Secrétariat présidentiel, Colombo pic.twitter.com/zXcngqoxss – Puja Das Putu (@PujaDasPutu1) 13 juillet 2022

Au moment de la rédaction de cet article, les médias sri-lankais rapportent qu’un jet privé a atterri aux Maldives et que Gotabaya Rajapaksa est sur le point de quitter les Maldives dans peu de temps pour Singapour. Wickremesinghe a demandé mercredi au président Mahinda Yapa Abeywardena de nommer un Premier ministre acceptable à la fois par le gouvernement et par l’opposition.

