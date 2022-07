Des manifestants sri-lankais préparent de la nourriture à la résidence du Premier ministre alors que le pays insulaire s’enflamme

Des événements bizarres se sont déroulés au Sri Lanka alors que des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale Colombo pour exiger que le gouvernement assume la responsabilité de la mauvaise gestion de la crise financière et des pénuries paralysantes de nourriture et de carburant. Plusieurs manifestants ont campé dans la résidence du Premier ministre lankais Ranil Wickremesinghe et ils ont juré d’y rester jusqu’à la démission du président et du Premier ministre.

Une vidéo récente publiée par l’ANI montre des manifestants en train de cuisiner et de jouer aux cartes et au carrom à l’intérieur de la résidence. “Les manifestants commencent à préparer et à cuisiner de la nourriture dans les locaux de la résidence du Premier ministre sri-lankais, à Colombo, alors qu’ils continuent d’y rester au milieu des manifestations en cours contre la crise financière du pays”, lit-on dans la légende de la vidéo. Regardez par vous-même :

#REGARDEZ | Sri Lanka : les manifestants commencent à préparer et à cuisiner des aliments dans les locaux de la résidence du Premier ministre sri-lankais, à Colombo, alors qu’ils continuent d’y rester au milieu des manifestations en cours contre la crise financière du pays#SriLankaEconomicCrisis pic.twitter.com/6kHuo2bgcY — ANI (@ANI) 10 juillet 2022

S’adressant à l’ANI, un manifestant a déclaré : « Nous, les manifestants, avons commencé à cuisiner, nous sommes à l’intérieur de la maison du Premier ministre. Nous avons lutté pour la démission du Premier ministre Wickremesinghe et du président Rajapaksa. Nous ne quitterons les lieux que lorsqu’ils démissionneront, déclare un manifestant à l’intérieur de la maison du Premier ministre sri-lankais. Une autre vidéo a vu des manifestants utiliser l’équipement de gym à l’intérieur de la maison du Premier ministre. Dans de nombreuses autres vidéos, des agitateurs ont également été vus en train de regarder la télévision.

Il y avait aussi une vidéo qui montrait des manifestants luttant sur le lit du Premier ministre avec un commentaire supplémentaire de la WWE jouant en toile de fond. Dans la vidéo, on peut voir les intrus imiter des mouvements de lutte tandis que d’autres autour de «l’arène» en rient.

Pendant ce temps, l’endroit où se trouve le président n’est toujours pas connu. Sa seule communication à l’extérieur depuis que les manifestants ont fait irruption dans la ville a été avec le président du Parlement, Mahinda Yapa Abeywardena, qui a annoncé tard samedi soir que le président démissionnerait mercredi.

Le président Rajapaksa a informé le président de cette décision de démissionner après qu’Abeywardena lui ait écrit pour lui demander sa démission à la suite de la réunion multipartite des dirigeants tenue samedi soir. Le Premier ministre Wickremesinghe a également proposé de démissionner. En mai, le frère aîné du président Gotabaya Rajapaksa et Premier ministre, Mahinda Rajapaksa, a dû démissionner face à des manifestations massives contre le gouvernement.

