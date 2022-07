Des manifestants sri-lankais prennent d’assaut le palais présidentiel et mettent le feu à la maison du Premier ministre alors que l’économie du pays s’effondre et que les deux hommes démissionnent

Les manifestants du SRI Lanka ont pris d’assaut le palais présidentiel et incendié la maison du Premier ministre alors que l’économie du pays s’effondre et que les deux hommes démissionnent.

La résidence privée du Premier ministre a été incendiée quelques heures seulement après qu’il a annoncé qu’il démissionnerait face à l’aggravation de la crise économique du pays.

Les manifestants ont incendié le domicile du Premier ministre quelques heures avant qu’il n’accepte de démissionner Crédit : Getty

Les tensions restent vives au Sri Lanka alors que les manifestants descendent dans la rue pour exprimer leur frustration envers le gouvernement Crédit : Getty

Des milliers de manifestants ont pris d’assaut le palais présidentiel Crédit : Twitter

Des milliers de personnes ont manifesté contre le dirigeant du pays en pleine crise économique Crédit : Reuters

Des manifestants ont été vus sauter dans la piscine du président Crédit : Twitter

Ranil Wickremesinghe a annoncé sa démission samedi après-midi à la suite de manifestations de plus en plus nombreuses à travers le Sri Lanka, qui a été frappé par une inflation galopante et des pénuries de carburant.

Cela s’est produit quelques heures après que des milliers de manifestants ont pris d’assaut le palais présidentiel et ont été aperçus en train de nager dans la piscine.

Des manifestants ont pris d’assaut le domicile du président Gotabaya Rajapaksa et son bureau voisin à Colombo.

Des images dramatiques ont montré des centaines de manifestants à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison, scandant et portant des drapeaux nationaux, certains plongeant même dans la piscine du jardin pour nager.

D’autres ont été vus se promener dans la propriété et regarder la télévision.

A l’extérieur, les barricades du bâtiment ont été renversées et un drapeau noir a été hissé sur un mât.

Le personnel de sécurité a tenté d’arrêter les manifestants mais a été débordé lorsque le trésor a franchi les clôtures, traversé les pelouses et pénétré dans le bâtiment.

Au moins 34 personnes dont deux policiers ont été blessées dans des échauffourées.

Pendant ce temps, des manifestants ont également pris d’assaut le bureau balnéaire du président dans un bâtiment voisin.

Le président a été transféré dans un endroit sûr par mesure de sécurité, selon deux sources du ministère de la Défense, a rapporté Sky.

Le Premier ministre du pays, Ranil Wickremesinghe, qui a pris ses fonctions en mai, a accepté de se retirer suite aux demandes des chefs de parti au Parlement, a indiqué son bureau.

Le mois dernier, il a annoncé que l’économie du pays s’était effondrée et qu’elle était en faillite.

La crise du Sri Lanka a été attribuée à un certain nombre de raisons, notamment la pandémie de Covid, d’énormes réductions d’impôts et des dettes massives.

Le pays est aux prises avec la pire crise financière depuis une génération alors que ses dirigeants tentent de négocier un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international.

La crise économique a entraîné de graves pénuries d’articles essentiels, laissant les gens se débattre pour acheter des biens, notamment de la nourriture et du carburant.

Et l’inflation a atteint un niveau record de 54% tandis que le prix des aliments a grimpé de 80%, selon Al Jazeera.

En avril, le Sri Lanka a annoncé qu’il suspendait le remboursement des prêts étrangers en raison d’une pénurie de devises étrangères.

Sa dette extérieure totale s’élève à 51 milliards de dollars, dont 28 milliards de dollars qu’elle doit rembourser d’ici la fin de 2027.

Les troubles politiques ont conduit à des mois de manifestations avec des personnes appelant à la démission du président.

L’ambassadrice des États-Unis au Sri Lanka, Julie Chung, a demandé aux gens de manifester pacifiquement et a appelé l’armée et la police à accorder aux manifestants pacifiques l’espace et la sécurité nécessaires pour le faire.

“Le chaos et la force ne répareront pas l’économie ni n’apporteront la stabilité politique dont les Sri Lankais ont besoin en ce moment”, a déclaré Chung dans un tweet.

Les troubles au Sri Lanka ont conduit le gouvernement britannique à remettre le pays sur la liste des interdictions de voyager.

TUI a annulé des vols vers les aéroports du Sri Lanka.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué: “Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) déconseille tout voyage sauf essentiel au Sri Lanka, en raison de l’impact de la crise économique actuelle.”

Les manifestants ont appelé le président à démissionner Crédit : AFP

Les Sri Lankais font face à des pénuries de carburant et de nourriture en raison d’une crise économique 1 crédit

Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants Crédit : EPA