LE CAIRE (AP) – Les manifestations dans la capitale soudanaise et dans tout le pays samedi ont exigé un rythme plus rapide des réformes démocratiques, dans le cadre de manifestations qui ont marqué le deuxième anniversaire du soulèvement qui a conduit à l’éviction par l’armée de l’homme fort Omar el-Béchir.

Les manifestations surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre les membres militaires et civils du gouvernement de transition du Soudan, qui a été mis en place après l’arrestation d’al-Béchir en avril 2019 et a promis des réformes radicales.

Les tensions se sont largement concentrées sur les atouts économiques de l’armée soudanaise, sur lesquels le ministère des Finances à gestion civile n’a pas de contrôle.

La «marche d’un million d’hommes» de samedi a été convoquée par l’Association des professionnels soudanais et les soi-disant comités de résistance, qui ont joué un rôle déterminant dans la conduite de manifestations contre el-Béchir et en exigeant que les généraux de l’armée qui le remplaçaient partagent le pouvoir avec des fonctionnaires civils.

Les forces de sécurité ont fermé les principales routes et rues menant au quartier général du gouvernement et de l’armée à Khartoum avant les manifestations.

Des images diffusées en ligne samedi ont montré des milliers de manifestants défilant à Khartoum et sa ville jumelle, Omdurman, ainsi que dans d’autres villes du pays. Les manifestants ont incendié des pneus dans certaines zones de la capitale. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes.

Les manifestants ont appelé à une formation rapide d’un organe législatif. La création d’un parlement intérimaire faisait partie d’un accord de partage du pouvoir signé en août 2019 entre les manifestants pro-démocratie et la puissante armée du pays.

Les manifestations ont également renouvelé les appels à l’ouverture d’une enquête menée par le gouvernement sur la violente dispersion d’un camp de protestation devant le quartier général militaire à Khartoum en juin 2019.

Selon les manifestants, au moins 128 personnes ont été tuées et des centaines ont disparu. Les autorités ont estimé le nombre de morts à 87, dont 17 dans la zone de sit-in.

L’enquête était censée être terminée en février, mais les enquêteurs ont demandé une prolongation, en partie en raison de la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement de transition est confronté à de grands défis pour transformer le système économique du Soudan et répondre aux demandes du mouvement de protestation, qui a été stimulé par la flambée des prix des produits de base et la hausse du chômage des jeunes.

Le gouvernement est aux prises avec un énorme déficit budgétaire et une pénurie généralisée de biens essentiels, notamment du carburant, du pain et des médicaments.

L’inflation annuelle a grimpé au-dessus de 200% au cours des derniers mois, les prix du pain et d’autres produits de base ayant bondi, selon les chiffres officiels.

Les manifestations ont eu lieu au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus signalés dans le comté. Dans son dernier rapport de mercredi, le ministère soudanais de la Santé a signalé plus de 356 cas confirmés et 17 décès, l’un des plus hauts comptes quotidiens depuis des mois.

Dans l’ensemble, le Soudan a signalé plus de 22 620 cas confirmés, dont 1 425 décès. On pense que le décompte réel du COVID-19 est plus élevé compte tenu des capacités de test limitées du pays.