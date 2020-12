La « marche à un million d’hommes » de samedi a été proclamée par l’Association des professionnels soudanais et les soi-disant comités de résistance, qui ont joué un rôle déterminant dans la conduite des manifestations contre el-Béchir et exigeant que les généraux de l’armée qui l’ont remplacé prennent le pouvoir. partager avec les fonctionnaires civils.

Les forces de sécurité ont fermé les routes principales et les rues menant au gouvernement et au quartier général militaire à Khartoum avant les manifestations.

Des images diffusées en ligne samedi ont montré des milliers de manifestants défilant à Khartoum et sa ville sœur d’Omdurman, ainsi que dans d’autres villes du pays. Les manifestants ont mis le feu à des pneus dans certaines parties de la capitale. Il n’y a pas eu de rapports directs de victimes.

Les manifestants ont appelé à la formation rapide d’un organe législatif. La création d’un parlement intérimaire faisait partie d’un accord de partage du pouvoir signé en août 2019 entre les manifestants pro-démocratie et la puissante armée du pays.

Au moins 128 personnes sont mortes et des centaines sont portées disparues, selon les manifestants. Les autorités estiment le bilan à 87 morts, dont 17 dans le sit-in.

L’enquête aurait été terminée en février, mais les chercheurs ont demandé une prolongation, en partie à cause de la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement de transition fait face à des défis majeurs pour transformer le système économique du Soudan et répondre aux demandes du mouvement de protestation, stimulé par la hausse des prix des produits de base et la hausse du chômage des jeunes.

Le gouvernement est confronté à un déficit budgétaire massif et à une pénurie généralisée de produits essentiels, notamment du carburant, du pain et des médicaments.

Selon les chiffres officiels, l’inflation annuelle a augmenté de plus de 200% ces derniers mois, les prix du pain et d’autres matières premières ayant fortement augmenté.

Les manifestations ont eu lieu au milieu d’une augmentation des cas signalés de coronavirus dans la province. Dans son dernier rapport de mercredi, le ministère soudanais de la Santé a signalé plus de 356 cas confirmés et 17 décès, l’un des chiffres quotidiens les plus élevés depuis des mois.