Des manifestants sikhs en Colombie-Britannique dénoncent la mort par balle de Nijjar comme une ingérence étrangère

Un bénévole du temple sikh de Metro Vancouver, dont le président a été abattu il y a une semaine, a déclaré que Hardeep Singh Nijjar savait que sa vie était peut-être en danger.

Gurkeerat Singh a déclaré que Nijjar avait prononcé un discours au Guru Nanak Sikh Gurdwara le jour de sa mort quelques heures seulement avant la fusillade dans le parking du temple qui lui a coûté la vie, notant qu’il avait été averti par des responsables du renseignement canadien.

Singh, qui a assisté à une manifestation samedi 24 juin devant le consulat indien de Vancouver avec 200 autres membres de la communauté sikhe du Canada, a déclaré que les membres du temple croient fermement que la mort de Nijjar est le résultat d’une ingérence étrangère.

« Quand ils informent nos dirigeants que leur vie pourrait être en danger, nous avons le droit de croire qu’il pourrait s’agir d’une ingérence étrangère », a déclaré Singh.

Nijjar a été abattu dans son véhicule alors qu’il quittait le parking du temple vers 20h30 le 18 juin. quelques pâtés de maisons.

Bien que la police ait reconnu qu’il y avait de la peur et des spéculations découlant de l’attaque, les enquêteurs affirment qu’ils n’ont pas lié la fusillade à une ingérence étrangère et qu’il n’y a aucune raison de croire que la communauté sikhe au Canada est en danger.

Les manifestants, cependant, se disent convaincus que le meurtre était lié au rôle actif de Nijjar dans la défense d’un État sikh indépendant du Khalistan en Inde.

Nijjar organisait un référendum non officiel en Inde pour un État sikh indépendant au moment de cette mort.

Le gouvernement indien avait offert une récompense de 1 million de roupies, soit environ 16 000 dollars, en juillet dernier pour des informations susceptibles de conduire à l’arrestation ou à l’arrestation de Nijjar, et l’organisme antiterroriste du pays l’a qualifié de « terroriste en fuite » qui a mené un complot pour assassiner un Prêtre hindou.

Les manifestants, cependant, ont décrit Nijjar comme « pacifique », « humble » et « aimé dans la communauté » pour ses efforts de sensibilisation. Celles-ci comprenaient l’offre de repas gratuits aux personnes dans le besoin et le voyage à Kamloops en 2021 pour offrir un soutien aux groupes des Premières Nations après la découverte de tombes anonymes sur le site d’un pensionnat.

« C’était un homme aimant, un homme travailleur, un père de famille », a déclaré Singh. « Il a travaillé comme plombier, donc il est très respecté dans la communauté, et c’est quelqu’un que la communauté a toujours admiré. »

Samedi, les manifestants portaient pour la plupart des couvre-chefs orange et portaient de grands drapeaux jaunes affichant le mot « Khalistan », scandant fort alors que beaucoup marchaient sur un drapeau indien qu’ils apportaient sur les lieux.

La foule était composée de membres de la communauté sikh couvrant toute la gamme démographique, des jeunes enfants aux personnes âgées, et certains ont déclaré avoir voyagé depuis des villes comme Edmonton, Toronto et Montréal.

« Je suis bouleversé par la réponse de la communauté sikhe », a déclaré Jatinder Singh Grewal, directeur de Sikhs for Justice, un groupe qui a aidé à organiser la manifestation. « Les Sikhs du monde entier, non seulement de la Colombie-Britannique mais du monde entier, ont manifesté leur soutien à Hardeep Singh Nijjar.

« Les gens qui peuvent sortir, se sont manifestés en faveur de cela. »

Singh a déclaré qu’il espérait que la manifestation ouvrirait davantage les yeux des Canadiens non seulement sur la mort de Nijjar, mais également sur la possibilité d’une ingérence étrangère sur le sol national.

« Le Canada est quelqu’un qui est fier des droits de l’homme et qui est un chef de file en matière de liberté d’expression, de liberté d’expression et de liberté en général », a-t-il déclaré. « Donc, si le Canada est quelqu’un qui défend cela… C’est définitivement un problème canadien, et les Canadiens devraient s’en préoccuper. »

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 juin 2023.

Chuck Chiang, La Presse Canadienne

