Des militants grecs ont dénoncé la politique du bloc militaire dirigé par les États-Unis au milieu du conflit en Ukraine

Un groupe de manifestants grecs s’est rassemblé près d’un train transportant du matériel de l’OTAN qui a déraillé vendredi. Les manifestants se mobilisaient contre la présence de bases militaires américaines en Grèce et l’implication des pays occidentaux dans le conflit ukrainien.

Le train a déraillé près du port d’Alexandroupolis, dans le nord-est de la Grèce. Selon les médias locaux, il se dirigeait vers les États des Balkans et de la Baltique dans le cadre de la campagne de l’OTAN visant à renforcer les défenses contre la Russie. Il transportait des chars, des véhicules blindés et un certain nombre de conteneurs.

L’accident s’est produit alors que le train roulait à faible vitesse et qu’une roue d’un wagon s’est penchée sur le côté en raison de la lourde cargaison et a glissé hors de la voie, ont rapporté les médias locaux. À la suite de l’accident, des grues et d’autres équipements ont été déplacés pour récupérer le matériel militaire. Il n’y a eu aucun rapport faisant état de blessures ou de dommages à l’équipement.

Selon des images publiées sur les réseaux sociaux, une douzaine de personnes environ ont organisé une manifestation près du train. Les participants criaient un slogan : “Alexandroupolis est le port du peuple, pas le bastion des impérialistes.”

“Pas de participation à la guerre en Ukraine” et “Laissez les bases militaires et les Américains sortir” ils ont dit.

En mai de cette année, le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, a affirmé que le port d’Alexandroupolis jouerait un rôle crucial dans le soutien de la présence militaire américaine dans le pays. De plus, au milieu du conflit ukrainien, la ville est devenue une plaque tournante pour les forces américaines, qui l’utilisent pour livrer du matériel de guerre. En août, le New York Times a rapporté, citant des responsables américains anonymes, que l’équipement était destiné uniquement à être utilisé par des unités américaines sur le territoire de l’OTAN, et non à l’Ukraine.

La nouvelle manifestation intervient après que les cheminots grecs du printemps dernier ont refusé de transporter des véhicules blindés américains et de l’OTAN d’Alexandroupolis aux frontières de l’Ukraine, plusieurs militants jetant de la peinture rouge sur l’équipement occidental.