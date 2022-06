Des manifestants se rassemblent à travers les États-Unis pour dénoncer la violence armée

« Pas plus », David Hogg, co-fondateur de March for Our Lives et survivant de la fusillade de Parkland, dit sur Twitter. « Il est temps que les démocrates, les républicains, les propriétaires d’armes et les non-propriétaires d’armes se réunissent » et commencent à se concentrer sur ce sur quoi ils peuvent s’entendre.

Les manifestations de samedi devraient se dérouler dans plus de 300 villes à travers le pays et dans quelques endroits en Europe. Sur le principal site de protestation, le Washington Monument dans la capitale nationale, des survivants de fusillades de masse, des représentants des enseignants, des défenseurs des droits civiques et des élus s’adresseront à la foule.

Des négociations bipartites sur une législation visant à freiner les fusillades de masse sont en cours au Sénat, mais les républicains qui ont bloqué ces lois pendant des années continuent de dire que les meurtres sont le résultat d’autres problèmes, tels que la maladie mentale ou des failles dans la sécurité scolaire, pas les armes eux-mêmes. Les pourparlers du Sénat se concentreraient sur ces allégations, ainsi que sur la vérification des antécédents pour les achats d’armes.