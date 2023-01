Des manifestants se rassemblent à travers l’Amérique du Nord à l’occasion du troisième anniversaire de la destruction par l’Iran du vol PS752

CNN

Les manifestants de toute l’Amérique du Nord se sont rassemblés dimanche pour marquer le troisième anniversaire de la destruction par l’Iran du vol 752 d’Ukraine International Airlines (PS752) et demander justice pour les victimes et leurs familles.

L’avion Boeing 737 à destination de Kyiv s’est écrasé peu après le décollage de Téhéran le 8 janvier 2020, tuant les 176 passagers et membres d’équipage à bord. Les autorités iraniennes ont admis que sa Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique avait abattu l’avion par erreur après qu’il ait été identifié à tort comme un missile de croisière par un opérateur de défense aérienne.

Parmi les personnes tuées, 138 se rendaient au Canada, selon la CBC. Parmi les victimes figuraient 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, quatre Afghans, trois Allemands et trois Britanniques.

Les manifestants se sont rassemblés dimanche à Washington, DC ; Portland, Oregon; San Diego, Californie; Philadelphie, Pennsylvanie et d’autres villes des États-Unis. Ils se sont également ralliés dans des villes canadiennes, dont Toronto, Kingston, Halifax et Regina. À l’échelle mondiale, des manifestations ont eu lieu en Australie, en Belgique, en Turquie, au Portugal, en Allemagne et dans d’autres pays.

Les manifestations ont été organisées par l’Association des familles des victimes du vol PS752, un groupe international qui demande justice pour les personnes tuées. « Nous sommes déterminés à découvrir la vérité et à découvrir pourquoi un vol commercial a été abattu par les missiles du CGRI. Nous demanderons résolument justice jusqu’à ce que les coupables, les auteurs et les commandants de ce crime atroce soient identifiés et traduits en justice devant un tribunal impartial et indépendant », déclare l’association sur son site Internet.

Le 10 janvier 2020, le président iranien de l’époque, Hassan Rohani tweeté qu’une enquête interne avait conclu que l’accident était dû à une “erreur humaine” après que des missiles ont été tirés sur le PS752. “Les enquêtes se poursuivent pour identifier et poursuivre cette grande tragédie et cette erreur impardonnable”, a-t-il déclaré.

Lors d’une réunion hebdomadaire du cabinet dimanche, l’actuel président Ebrahim Raisi a commémoré les personnes décédées à bord du vol PS752 et a déclaré que l’enquête sur la tragédie était en cours, selon le quotidien Hamshahri.

Cependant, les familles des victimes disent qu’elles ne croient pas que l’Iran rendra justice par lui-même.

En décembre, une coalition de quatre pays – le Canada, la Suède, l’Ukraine et le Royaume-Uni – a appelé l’Iran à se soumettre à un arbitrage exécutoire du différend lié à la destruction du vol PS752. La coalition, appelée Groupe international de coordination et d’intervention, veut “une explication complète, transparente et crédible de l’attentat”.

Hamed Esmaeilion, un dentiste basé à Toronto qui a dirigé l’association des victimes après avoir perdu sa femme et sa fille qui étaient à bord du PS752, dit qu’il espère que la coalition réussira. “Les familles des victimes ne sont généralement pas au premier plan pour la prise de décision et c’est un gros problème”, a-t-il déclaré à CNN. Esmaeilion a déclaré que seuls les gouvernements peuvent tenir l’Iran responsable de ses actions.

L’Iran dispose de six mois à compter du dépôt du dossier pour répondre à la demande d’arbitrage, selon un rapport d’Affaires mondiales Canada qui décrit le protocole juridique international en la matière. “Au terme de ces six mois, qui ne peuvent être prolongés, les quatre gouvernements peuvent officiellement renvoyer l’affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye”, a déclaré Esmaeilion dans une vidéo publiée sur la page Instagram de l’Association des familles du vol PS752.

Esmaeilion s’est récemment associé au cinéaste irano-canadien Babak Payami pour raconter sa quête de justice dans le film “752 n’est pas un numéro”. Il offre une “fenêtre sur le monument d’injustice et d’inhumanité qui existe en Iran sous le régime de la République islamique”, a déclaré Payami à CNN.

Esmaeilion dit qu’il espère que les manifestations de dimanche feront avancer la lutte pour la justice.

S’adressant à un groupe de manifestants rassemblés sur la tombe de sa femme et de sa fille, Esmaeilion a déclaré : “Ce dossier sera enregistré à La Haye, ce crime sera examiné par des membres de La Haye et nous garderons l’espoir que ce tribunal se tiendra dans un Iran libre. Nous nous battrons pour ce jour, et nous n’oublierons ni ne pardonnerons.