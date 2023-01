Des manifestants se rassemblent à Paris pour soutenir les ressortissants français détenus en Iran

Les manifestants se sont rassemblés place du Trocadéro à Paris pour manifester leur soutien aux ressortissants français détenus en Iran dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays.





Les détenus ont été qualifiés d’« otages » par le gouvernement français, qui a confirmé en novembre la détention de sept ressortissants français.

La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah a été arrêtée en juin 2019 et condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Benjamin Brière a été arrêté en mai 2020 et condamné à huit ans de prison pour espionnage. Deux membres d’un syndicat d’enseignants, Cécile Kholer et Jaques Paris, ont également été arrêtés en mai 2022.

Le citoyen franco-irlandais Bernard Phelan, qui a été arrêté en octobre, a suspendu la semaine dernière une grève de la faim sèche à la demande de sa famille.

Les parents d’un sixième détenu français, Louis Arnaud, ont révélé son identité pour la première fois jeudi. Arnaud a été arrêté le 28 septembre alors qu’il visitait l’Iran en tant que touriste et est depuis détenu à la prison d’Evin à Téhéran, ont indiqué ses parents Jean-Michel et Sylvie dans un communiqué à l’AFP le 26 janvier.

“Notre fils n’est ni un conspirateur, ni un espion, ni un méchant”, ont-ils déclaré, qualifiant son arrestation d'”arbitraire”.

>> “Simple citoyen du monde” parmi les Français détenus en Iran

Les manifestations à Paris surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre l’Iran et la France.

En octobre, le gouvernement français a condamné ce qu’il a décrit comme une vidéo de confession mise en scène de Kholer et de Paris diffusée à la télévision iranienne comme “honteuse, révoltante, inacceptable et contraire au droit international”.

>> L’Iran diffuse une vidéo de confession “mise en scène” d’un couple français accusé d’espionnage

Le cabinet de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a évoqué en novembre un appel téléphonique « long et difficile » avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, qui a dénoncé « l’ingérence » européenne dans les affaires intérieures de son pays.

Lors d’entretiens téléphoniques mercredi 25 janvier, Colonna a exigé la “libération immédiate” des détenus français.

Ils font partie des deux douzaines d’étrangers détenus en Iran, selon des militants.

En octobre, la France a appelé ses citoyens à “quitter le pays au plus vite”, invoquant le risque d’arrestation arbitraire.

“Tous les visiteurs français, y compris les binationaux, sont exposés à un risque élevé d’arrestation, de détention arbitraire et de procès inéquitable”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur son site Internet.

“Ce risque concerne également les personnes effectuant une simple visite touristique”, a-t-il ajouté.

Les arrestations se sont multipliées au milieu d’une vague de protestations qui a éclaté le 16 septembre à la suite du décès en détention de Mahsa Amini. On pense que deux des ressortissants français détenus ont été détenus avant le départ des protestations.

L’UE a annoncé lundi une nouvelle série de sanction des droits de l’homme sur l’Iran et a appelé les autorités iraniennes à mettre fin aux détentions arbitraires et à libérer toutes les personnes détenues illégalement.

(FRANCE 24 avec AFP, AP et Reuters)