Des manifestants se rassemblent à Joliet pour soutenir la loi SAFE-T – Shaw Local

Une manifestation a eu lieu près du bureau du procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, pour soutenir la disposition de cautionnement sans espèces de la loi SAFE-T et pour s’opposer à la législation qui, selon les manifestants, porterait atteinte à cette disposition.

Jeudi en fin de matinée, plus de 30 personnes se sont rassemblées devant le palais de justice du comté de Will à Joliet dans le cadre d’une manifestation organisée par l’Illinois Network for Pretrial Justice. Le palais de justice se trouve en face du Will County Annex Building, où se trouve le bureau de Glasgow.

Une manifestation similaire a également eu lieu plus tôt devant les bureaux du procureur du comté de DuPage, Robert Berlin.

L’un des manifestants, Briana Payton, membre de l’Illinois Network for Pretrial Justice, a déclaré que l’Illinois était sur le point de mettre en œuvre la disposition de la loi SAFE-T qui supprime la caution en espèces pour les accusés, mais qu’il a été victime de “désinformation, de mensonges et d’incitation à la peur”. .”

“Ces mensonges sont utilisés par les procureurs de l’État pour faire avancer le plan d’un projet de loi sur les remorques qui viderait littéralement complètement la loi sur l’équité avant le procès et saperait complètement tout ce que la législation était censée faire”, a déclaré Payton.

Briana Payton, membre de l’Illinois Network for Pretrial Justice, tient un mégaphone tout en s’adressant à un groupe de manifestants réunis au centre-ville de Joliet près du palais de justice du comté de Will le jeudi 20 octobre 2022, en soutien à la loi SAFE-T. (Félix Sarver)

Payton a fait référence au projet de loi 4228 du Sénat, qui, selon elle, est présenté comme quelque chose qui clarifiera la disposition d’équité avant le procès de la loi SAFE-T, mais c’est une “tentative déguisée de l’évincer complètement”.

Le réseau de l’Illinois pour la justice avant le procès soutient que le projet de loi permettrait aux procureurs de demander à quiconque d’être emprisonné indéfiniment sans caution et permet aux juges d’utiliser des normes vagues et larges pour déterminer si quelqu’un doit être emprisonné.

Le sénateur de l’État démocrate Scott Bennett a déclaré dans un communiqué de presse du 26 septembre que le projet de loi du Sénat 4228 clarifie le libellé de la loi SAFE-T et améliore la manière dont les fonctionnaires peuvent appliquer la loi.

Selon un Reportage du 4 octobre de la chaîne de télévision publique WTTW de Chicago.

Les manifestants ont également contesté Glasgow lui-même, scandant à plusieurs reprises qu’il était un menteur et un raciste.

Glasgow, un démocrate, a intenté une action en justice pour contester la loi SAFE-T, qui est devenue un problème clé dans la course entre le gouverneur démocrate JB Pritzker et le sénateur républicain Darren Bailey, qui cherche à abroger la loi.

Glasgow a déclaré par l’intermédiaire d’une porte-parole que son opposition à la loi SAFE-T ne concernait pas la politique ou l’affiliation à un parti, mais la sécurité publique.

L’administrateur du canton de Joliet, Karl Ferrell, qui était présent à la manifestation, a déclaré que Glasgow diffusait des informations erronées sur la loi SAFE-T.

« Il devrait avoir un nez comme Pinocchio. C’est un menteur », a déclaré Ferrell.

L’administrateur du canton de Joliet, Karl Ferrell, tient un mégaphone tout en s’adressant à un groupe de manifestants réunis au centre-ville de Joliet, près du palais de justice du comté de Will, le jeudi 20 octobre 2022, en soutien à la loi SAFE-T. (Félix Sarver)

Ferrell fait référence à une déclaration où Glasgow a dit: «J’ai 640 personnes dans la prison du comté de Will. Tous leurs liens seront éteints le 1er janvier et 60 sont accusés de meurtre et bien d’autres de crimes violents de classe X. »

Ferrell a déclaré qu’en vertu de la loi SAFE-T, les accusés seront toujours soumis à une audience de détention. Si les juges estiment que quelqu’un est une menace pour la société lors de cette audience, ils resteront en prison de façon permanente jusqu’à la date de leur procès, a-t-il déclaré.

Les juges auront toujours le pouvoir discrétionnaire d’ordonner que les suspects ayant des accusations graves soient détenus en prison dans l’attente du procès s’ils sont considérés comme une menace pour la sécurité publique ou un risque de fuite, mais cela impose des normes plus élevées à ces conditions, selon un rapport de l’Associated Press du 15 septembre sur la loi.

Le bureau de Glasgow n’a pas immédiatement répondu aux questions sur la manifestation de jeudi.