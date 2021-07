Des manifestants se mettent à genoux lors d’une manifestation Stand up to Racism devant le No10 après que des joueurs anglais ont été ciblés

Des dizaines de manifestants antiracistes se sont mis à genoux lors d’une manifestation à l’extérieur du n ° 10 après que des joueurs anglais ont été ciblés en ligne.

Une centaine de personnes se sont rassemblées dans le centre de Londres en solidarité avec Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka qui ont été victimes d’insultes racistes en ligne à la suite de la finale de l’Euro 2020.

Des dizaines de manifestants se sont mis à genoux devant le No10 aujourd’hui Crédit : PA

Une centaine de personnes se sont rassemblées dans le centre de Londres Crédit : PA

Les gens manifestent devant Downing Street en solidarité avec les joueurs anglais Crédit : EPA

Les manifestants ont scandé « l’amour du football, la haine du racisme », et ont entendu des orateurs, dont l’ancienne secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Diane Abbott.

Les personnes rassemblées ont ensuite traversé Whitehall et se sont agenouillées devant Downing Street, poings et pancartes levés.

Le furieux Boris Johnson a dit à des trolls racistes qui traquaient les trois jeunes as anglais de « ramper sous votre rocher ».

Le Premier ministre a poussé des cris d’indignation alors que la police s’engageait à traduire les agresseurs racistes en justice.

Il a déclaré: «À ceux qui ont dirigé des abus racistes contre certains des joueurs, je dis honte à vous.

« J’espère que vous reviendrez sous le rocher d’où vous êtes sorti. »

Il a salué les joueurs anglais comme des « héros » et a déclaré qu’il avait été « triste et triste » mais « rempli de fierté » comme des millions de personnes lorsqu’il s’est réveillé hier.

M. Johnson a également remercié le manager des Three Lions Gareth Southgate « pour la meilleure campagne de n’importe quelle équipe anglaise dans n’importe quel tournoi dont je me souvienne ».

Le prince William, qui a assisté à la finale à Wembley avec sa femme Kate et le prince George, a ajouté sa voix au chœur du dégoût.

Il a tweeté : « Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir.

« Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux. Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. »

Nous voulons des conséquences concrètes pour les personnes qui tweetent cet abus. Source gouvernementale

Selon un rapport, les ministres ordonneront aux géants de la technologie de remettre les détails des trolls racistes qui ont abusé des joueurs noirs des Trois Lions dimanche soir pour « en faire un exemple ».

Les ministres souhaitent que les géants de la technologie tels que Twitter ou Instagram communiquent plus facilement les détails dans le but de réprimer le problème, rapporte le Times.

Une source gouvernementale a déclaré au journal : « Nous voulons des conséquences concrètes pour les personnes qui tweetent ces abus.

« Nous devons découvrir qui sont ces personnes et en faire des exemples. »

Twitter a déclaré que plus de 1 000 tweets avaient été supprimés en violation de sa politique et qu’un certain nombre de comptes avaient également été suspendus.

Une peinture murale en l’honneur de Rashford à Withington, Manchester, a été défigurée quelques heures après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie, dans ce que les flics traitent comme un incident raciste.

Dans une publication émouvante sur Instagram hier soir, Rashford a déclaré qu’il pouvait accepter les critiques de sa performance sur le terrain « toute la journée », mais a ajouté: « Je ne m’excuserai jamais pour qui je suis. »

Et l’Unité de police du football britannique (UKFPU) a ouvert une enquête sur les abus racistes visant les joueurs en ligne et a déclaré qu’elle s’efforçait de retrouver et d’identifier les auteurs.

Par ailleurs, la police métropolitaine a déclaré qu’elle avait également lancé une enquête sur les rapports « absolument odieux et totalement inacceptables » d’abus en ligne.

La manifestation fait partie d’une journée nationale d’action à travers la Grande-Bretagne organisée par ‘Stand Up To Racism’ Crédit : Rex