Des manifestants pro-palestiniens remplissent les bureaux du Capitole

Les manifestants ont rempli le bâtiment Cannon de la Chambre des représentants mercredi lors d’une manifestation pro-palestinienne, exigeant la fin des violences dans la bande de Gaza.

Des manifestants ont manifesté lundi devant la Maison Blanche et près de trois douzaines ont tenté de s’introduire par effraction sur le terrain, ce qui a entraîné l’arrestation de plusieurs personnes par les services secrets. Voix juive pour la paix (JVP) organisé une deuxième manifestation mercredi à Capitol Hill où des centaines de manifestants peuvent être vus avec des pancartes disant « Les Juifs exigent un cessez-le-feu » et « Les Juifs de Philadelphie disent que plus jamais, c’est maintenant », selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. (EN RELATION : Des manifestants pro-palestiniens arrêtés après avoir tenté de « fermer la Maison Blanche »)

« Pouvez-vous trouver un moyen de venir à Washington cette semaine pour manifester en tant que Juifs contre le génocide ? JVP a écrit dans une légende sur sa page Instagram. « Le passé nous dit que les atrocités de l’État israélien contre les Palestiniens ne s’arrêtent qu’une fois qu’il y a un tollé massif suffisant de la part de la communauté internationale. »

Manifestation massive au Moyen-Orient dans le bâtiment de bureaux de Cannon House. Des pancartes indiquant « Les Juifs exigent un cessez-le-feu ». pic.twitter.com/2W9q6yY7E9 – Tchad Pergram (@ChadPergram) 18 octobre 2023

Un officier tactique du département de police du comté de Montgomery, originaire du Maryland voisin, a déclaré au DCNF que la police du Capitole des États-Unis leur avait demandé d’aider à la manifestation il y a quelques jours et qu’il ne s’agissait pas d’une « insurrection spontanée ».

3) L’USCP commence maintenant à arrêter les manifestants à l’intérieur. Cela va prendre du temps. Il y a trop de manifestants pour que la police puisse les gérer rapidement. La manifestation est pacifique mais très, très bruyante – Tchad Pergram (@ChadPergram) 18 octobre 2023

La représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan a fondu en larmes alors qu’elle s’exprimait avant la manifestation.

Cela arrive maintenant:

📍Capitole américain Membre du Congrès @RashidaTlaib s’adresse au rassemblement appelant à un cessez-le-feu et à la fin du conflit. Elle s’effondre en déclarant qu’Israël a bombardé un hôpital, tuant 500 personnes – ce rapport est maintenant remis en question MONTRE: pic.twitter.com/fZlHXkUjRc – Wid Lyman (@Wid_Lyman) 18 octobre 2023

