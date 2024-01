Des manifestants pro-palestiniens perturbent le discours de David Lammy à Londres | Travail

Un discours d’ouverture de David Lammy lors d’une conférence d’un groupe de réflexion lié au parti travailliste a été perturbé par des manifestants qui brandissaient des drapeaux palestiniens alors qu’ils criaient « cessez-le-feu maintenant ».

Alors que les responsables de la sécurité du Guildhall de Londres se précipitaient pour faire sortir les deux premiers individus du bâtiment, trois autres manifestants ont commencé à crier et à critiquer la position du Labour sur la guerre Israël-Gaza alors que Lammy tentait de poursuivre son discours lors de l’événement de la Fabian Society.

Lammy était revenu sur scène sous des applaudissements nourris après que les deux premiers manifestants aient été conduits hors de la salle, en disant : « Je suis né à Tottenham, ne vous inquiétez pas », avant d’ajouter : « Mes amis, laissez-moi être clair, nous voulons un cessez-le-feu durable à Gaza.

L’un des manifestants a crié : « David Lammy, tu devrais avoir honte de toi », faisant référence à la position changeante du Labour sur la guerre au Moyen-Orient. “Nous avons vraiment besoin d’un cessez-le-feu, des gens meurent”, ont-ils déclaré alors qu’ils étaient conduits hors des lieux.

Lammy a décidé de s’attaquer de front à leurs chants de « cessez-le-feu maintenant » alors que d’autres tentaient de faire dérailler son discours de samedi, en répondant : « Le changement par le pouvoir et non par la protestation », dans une réponse similaire aux mots utilisés par Keir Starmer lorsqu’il a été bombardé de paillettes. à la conférence du parti.

« Mon ami, nous voulons tous un cessez-le-feu durable », a-t-il déclaré, une fois de plus interrompu par des chants.

Abordant la crise, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères a déclaré : « À Gaza, des milliers d’enfants ont été tués. Plus de 85 % de la population est devenue réfugiée et plus de 100 otages israéliens sont toujours détenus, tandis que les roquettes continuent de voler vers Israël. La situation est intolérable. C’est insupportable. C’est pourquoi les travaillistes ont appelé à un cessez-le-feu durable.»

Il a également critiqué le rejet par le Premier ministre israélien d’une solution à deux États, la qualifiant de « moralement mauvaise ».

Lammy a appelé l’État israélien à changer rapidement son approche de « douleur et désespoir ».

« La quête pacifique d’un État palestinien est une cause juste, comme l’a dit Keir Starmer, c’est indéniablement un rite de passage et le seul moyen de garantir une paix juste et durable pour les Israéliens et les Palestiniens. Le gouvernement israélien doit immédiatement changer d’approche face à la douleur du désespoir ; de nouvelles armes et de nouveaux processus politiques doivent émerger pour faire de deux États une réalité.

Lammy a déclaré qu’un gouvernement travailliste entamerait des négociations diplomatiques urgentes sur la création d’un nouveau groupe de contact international pour succéder au défunt quatuor – l’ONU, les États-Unis, l’UE et la Russie – pour coordonner avec les partenaires occidentaux et arabes la paix au Moyen-Orient.

Son discours fait suite à celui du maire de Londres, Sadiq Khan, qui a exhorté les électeurs à ne pas « laisser les conservateurs faire à Londres ce qu’ils ont fait à notre pays », en fustigeant leur « récit creux, désespéré et source de division ».

Khan a attaqué les conservateurs pour avoir « exploité les peurs des gens, mais sans jamais y répondre », dans le but de faire croire à l’électorat qu’ils « luttaient à cause de quelqu’un d’autre ».

Les élections municipales de Londres en mai seront « la bataille la plus difficile à ce jour », a déclaré Khan à l’auditoire, car ce sera la première fois que Londres utilisera le système uninominal majoritaire à un tour et le système d’identification des électeurs sera également en vigueur.