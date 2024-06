Des manifestants pro-palestiniens font irruption dans le musée de Brooklyn (VIDÉOS) — RT World News

Les militants appelaient à un cessez-le-feu à Gaza et à « se désengager du génocide ».

Des militants pro-palestiniens ont pénétré par effraction dans le musée de Brooklyn à New York et se sont heurtés à la police vendredi, pour protester contre la guerre israélienne à Gaza, qui approche de son neuvième mois.

Les gens ont frappé aux portes vitrées et ont sauté les barrières de sécurité en se précipitant à l’intérieur du bâtiment et en occupant une grande partie du hall, où ils ont déployé de grandes banderoles et scandé des slogans.

La banderole accrochée au sommet de la façade disait « Libérez la Palestine, désinvestissez-vous du génocide » tandis qu’une personne tenait une pancarte indiquant « Sauvez les enfants de Rafah » faisant référence à la ville du sud de Gaza actuellement assiégée par l’armée israélienne.

#RUPTURE Des centaines de manifestants pro-palestiniens prennent d’assaut le musée de Brooklyn, franchissent les barricades et lâchent des banderoles sur le toit tandis que d’autres occupent l’espace à l’intérieur du musée pour la manifestation « Inonder le musée de Brooklyn pour GAZA ». pic.twitter.com/EmIIXPyqAO – Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) 31 mai 2024

Des centaines de manifestants ont envahi le hall du Brooklyn Museum pour exiger que l’institution culturelle prenne position contre le génocide et se désengage des profits de la guerre. 🇵🇸 pic.twitter.com/ceMFKUrooE – Gérard (@GerardDalbon) 31 mai 2024

Un groupe de militants s’est battu avec la police à l’extérieur du musée. Les policiers sont finalement entrés dans le hall et y ont procédé à des arrestations.



MAINTENANT : La police de New York a été vue en train de frapper un autre manifestant alors qu’il le plaquait au sol pour s’être tenu dans la rue devant le musée de Brooklyn. La police de Brooklyn a l’habitude de frapper des manifestants comme celui-ci. Il y a quelques semaines, ils ont été vus en train de frapper au moins 5 manifestants après leur arrestation… pic.twitter.com/Eacb67AdaJ – Peter Hambrecht (@peterhvideo) 31 mai 2024

« Des œuvres d’art existantes et nouvellement installées sur notre place ont été endommagées » le musée a déclaré dans un e-mail à Reuters, ajoutant que le « Le personnel de la sécurité publique a été harcelé physiquement et verbalement. »

À peine une heure après le début de l’occupation du Brooklyn Museum, la police de New York réprime les manifestants pacifiques. Au moins une manifestante a été blessée tandis qu’une manifestante lui a volé son voile. pic.twitter.com/sKqcUbbw3K – PALESTINE EN LIGNE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) 1 juin 2024

Selon Reuters, au moins une sculpture située à l’extérieur du musée a été vandalisée par des graffitis.

Les États-Unis ont connu une vague de manifestations pro-palestiniennes depuis le début des combats entre le groupe militant Hamas et Israël le 7 octobre. Les militants ont chahuté les politiciens lors d’événements publics et ont installé des campements sur les campus universitaires à travers le pays. Dans de nombreux cas, la police a été contrainte de démanteler le camp et d’expulser de force les manifestants qui refusaient de partir.

















Vendredi, le président Joe Biden a déclaré qu’Israël avait proposé un nouvel accord de cessez-le-feu, qui intègre la libération des otages restants capturés par le Hamas lors de son raid meurtrier du 7 octobre sur le territoire israélien qui a déclenché la guerre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a précédemment déclaré que l’objectif ultime d’Israël était d’éliminer la menace du Hamas dans la bande de Gaza, où plus de 36 000 personnes ont été tuées au cours des huit derniers mois.