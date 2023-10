Des manifestants pro-palestiniens envahissent le Capitole américain

Les manifestants ont exigé que les États-Unis poussent Israël et le Hamas vers un cessez-le-feu.

Des dizaines de manifestants pro-palestiniens ont organisé mercredi un sit-in au Capitole américain, exigeant que les États-Unis soutiennent un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. La police a arrêté plusieurs manifestants qui refusaient de quitter le bâtiment.



Les militants se sont éloignés d’une manifestation plus importante au National Mall et se sont assis par terre dans le House Office Building, sous les yeux d’un cercle de policiers. Psalmodie « Cessez-le-feu maintenant ! » les manifestants brandissaient des banderoles lisant « laissons vivre Gaza » et « pas en notre nom. »

Peu de temps après le début de la manifestation, la police du Capitole a averti la foule de se disperser, avant d’intervenir et d’arrêter ceux qui refusaient d’obtempérer. La police a indiqué que 100 personnes avaient été arrêtées.

MAINTENANT – Foule pro-palestinienne à l’intérieur et à l’extérieur du Capitole américain.pic.twitter.com/n844w7zVyb – Disclose.tv (@disclosetv) 18 octobre 2023

La manifestation a été organisée par Jewish Voice for Peace, qui a affirmé que plus de 350 personnes, dont 24 rabbins, y avaient pris part. À l’extérieur, le groupe a affirmé que jusqu’à 10 000 personnes avaient défilé « pour contester le nettoyage ethnique en cours des Palestiniens par le gouvernement israélien. »

La campagne aérienne israélienne contre les militants du Hamas à Gaza est entrée mercredi dans son douzième jour. Lancée en réponse à une attaque à grande échelle du Hamas contre Israël, la riposte de l’Etat hébreu a fait près de 3 500 morts et plus de 12 000 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les responsables et législateurs américains ont massivement soutenu la réponse militaire israélienne, le président Joe Biden étant en visite à Tel Aviv mercredi pour démontrer la solidarité de son pays.

Seule une poignée de législateurs démocrates se sont prononcés contre l’opération israélienne. Parmi eux se trouvent les représentantes Cori Bush du Missouri et Rashida Tlaib du Michigan, qui ont toutes deux pris la parole lors du rassemblement de mercredi.

« Président Biden, toute l’Amérique n’est pas avec vous sur ce point, et vous devez vous réveiller et comprendre cela » Tlaib l’a dit à la foule. « Nous regardons littéralement les gens commettre un génocide. »