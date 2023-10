Les manifestants PRO-Palestine ont défilé dans les rues de Londres pour exiger un cessez-le-feu israélien à Gaza.

Une grande foule s’est rassemblée dans les jardins Victoria Embankment, au bord de la Tamise, avec des pancartes indiquant “Gaza, arrêtez le massacre” et “Libérez la Palestine, mettez fin à l’occupation israélienne”.

Des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à Londres Crédit : AFP

Ils ont appelé Israël à cesser de bombarder Gaza Crédit : Tom Bowles

Les manifestants ont brandi le drapeau palestinien Crédit : Tom Bowles

Les manifestants ont scandé « Arrêtez d’armer Israël, arrêtez de bombarder Gaza » et « Gaza, arrêtez le massacre ».

Des milliers de personnes à Gaza, dont plus de 3 500 enfants, ont été tuées par les frappes aériennes israéliennes depuis le 7 octobre.

Hier soir, Israël a coupé l’électricité et les communications pour des millions de personnes coincées à Gaza, avant de bombarder l’enclave avec des bombes et de l’artillerie.

L’Assemblée générale des Nations Unies a exigé une trêve humanitaire immédiate, avec 120 États votant pour la résolution.

La Grande-Bretagne s’est abstenue lors du vote, auquel seuls 14 pays, menés par Israël et les États-Unis, se sont opposés.

Des rassemblements sont attendus dans d’autres villes britanniques, notamment Manchester et Glasgow.

Plus de 1 000 policiers ont été déployés pour surveiller la manifestation dans le centre de Londres, après que 10 arrestations ont été effectuées lors d’une marche similaire la semaine dernière.

Une femme a été renversée par un cheval de la police après que l’animal ait été effrayé par des feux d’artifice – mais elle semblait aller bien lorsqu’elle a été remise sur pied.

Le Capf Kyle Gordon a déclaré que la manifestation serait surveillée « dans le respect de la loi ».

Il a ajouté que les agents agiraient en fonction de « tout ce que nous avons appris des semaines précédentes ».

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que les appels à un cessez-le-feu « ne vont pas améliorer la situation ».

Astucieusement, il a déclaré : “Bien sûr, nous voulons voir Israël sûr, paisible et sécurisé.”

Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et prenant plus de 220 otages.

Ce matin, un groupe de familles d’otages a soutenu les appels au cessez-le-feu, faisant part de leur “grande inquiétude et anxiété face à l’escalade des événements”.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré : « Les terroristes du Hamas doivent restituer immédiatement les otages et mettre fin à leurs tirs aveugles de roquettes.

“Nous devons mettre fin dès maintenant aux souffrances israéliennes et palestiniennes et aux pertes de vies civiles, y compris d’enfants.

“Aujourd’hui, j’ai appelé à un cessez-le-feu.”

Le Premier ministre écossais Humza Yousaf, dont la belle-famille est coincée à Gaza, a également soutenu les appels à un cessez-le-feu.

Il a déclaré : “Merci pour vos bons vœux, je crains que nous n’ayons pas eu de nouvelles de ma belle-famille.

“Je m’inquiète pour tous les innocents qui souffrent pour un crime qu’ils n’ont pas commis.

“Si vous n’avez pas voté pour la paix, alors que des enfants meurent, alors je ne sais pas comment vous dormez la nuit. Cessez-le-feu maintenant.”