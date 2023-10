Des manifestants pro-palestiniens arrêtés après avoir tenté de « fermer la Maison Blanche »

Plusieurs manifestants ont été arrêtés lundi lors d’une manifestation pro-palestinienne à Washington, DC, après avoir tenté de franchir les portes de la Maison Blanche, a observé la Daily Caller News Foundation.

Les manifestants réclamaient un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

« Nous avons fermé toutes les portes de la Maison Blanche », a déclaré un manifestant, a observé le DCNF.

Plusieurs manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés lors d’une manifestation près de la Maison Blanche, a observé la Daily Caller News Foundation.

Des manifestants d’organisations représentant la cause palestinienne se sont rassemblés lundi près de la Maison Blanche à Washington, DC, pour exiger un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, certains qualifiant le pays d’État « d’apartheid » et de « génocide », a observé la DCNF sur place. . Près de trois douzaines de manifestants ont tenté de franchir les portes de la Maison Blanche et ont ensuite été arrêtés par les services secrets américains. (EN RELATION : « Ils veulent la mort de notre peuple » : un étudiant juif fond en larmes alors qu’une manifestation pro-Hamas a lieu sur le campus)

« Cet après-midi, plus de 30 personnes ont été arrêtées par la division en uniforme des services secrets américains pour entrée illégale ou intrusion après avoir franchi des barrières de sécurité ou bloqué des entrées lors d’une manifestation au complexe de la Maison Blanche », a déclaré l’agent spécial des services secrets Steve Kopek à la DCNF. « Il n’y a eu aucun impact sur les opérations de sécurité de la Maison Blanche. Les individus ont été transportés vers le 2e district de la police métropolitaine pour traitement.

« Nous avons fermé toutes les portes de la Maison Blanche », a déclaré un manifestant par haut-parleur, a observé la DCNF. Alors que les manifestants ont sauté par-dessus les barricades et couru vers une porte donnant sur l’allée de l’aile ouest, ils ne sont pas réellement entrés dans le complexe.

L’un des manifestants arrêtés a encouragé d’autres à se précipiter aux portes des bâtiments publics et a qualifié Israël d’État « fasciste », tandis qu’un autre a déclaré qu’il était « courageux » de la part des manifestants de se précipiter aux portes, selon leurs propos criés au DCNF alors en garde à vue.

« Nous devions être ici pour bloquer la vente du plus gros lot d’armes à Israël et sensibiliser l’opinion », a déclaré un manifestant au DCNF alors qu’il était assis menotté.

« Arrêtez le génocide des Palestiniens maintenant », a déclaré une femme arrêtée par les services secrets.

Si ce n’est pas maintenant, un collectif des Juifs américains déterminés à mettre fin au « système d’apartheid israélien » et à soutenir la création d’un État palestinien indépendant, ont organisé la manifestation. Les manifestants ont chanté des chants folkloriques hébreux et des passages de la Torah pendant leur rassemblement, qui, selon eux, étaient des invocations à la paix et à la liberté.

Journaliste DNCF @arjunswritings a interviewé des manifestants pro-palestiniens arrêtés par la police. Voici ce qui s’est passé : pic.twitter.com/U5tb6Zh3yS – Appelant quotidien (@DailyCaller) 16 octobre 2023

« Ils font quelque chose d’extraordinairement courageux… c’est notre devoir de protester avec nos corps si nécessaire », a déclaré au DCNF Horlev Stumow, un manifestant américain venu d’Équateur et dont la mère et le frère ont été arrêtés par les services secrets. « J’ai voté pour le président Joe Biden et je suis déçu de sa décision de soutenir les actions d’Israël. »

Stumow a déclaré qu’il ne voterait « absolument pas » à nouveau pour Biden.

« Le gouvernement israélien est tout aussi, sinon plus, coupable de ces morts », a déclaré Stumow à propos de l’attaque terroriste du Hamas qui a débuté le 7 octobre.

« Nous devrions mettre toute notre pression sur Israël pour qu’il mette fin à une invasion terrestre », a déclaré un autre manifestant. « Nous devrions tenir [U.S.] aide à Israël en otage pour prévenir le génocide du peuple de Gaza et des Palestiniens.

Les manifestants arrêtés ont été placés à l’arrière d’un fourgon de la division en uniforme des services secrets américains et escortés loin des lieux, a observé la DCNF. Cependant, plus de 100 autres manifestants, qui n’ont pas été arrêtés, sont restés sur place pour continuer leurs slogans, le plus courant étant « Cessez-le-feu maintenant ! » et « Pas en notre nom », faisant référence à l’affirmation d’Israël selon laquelle ses opérations contre le Hamas visaient à défendre ses citoyens.

«Je suis juif et je suis fier de faire partie de [this group] de personnes », a déclaré Lawrence MacDonald, un manifestant d’Alexandria, en Virginie, à proximité. « Je crois qu’Israël a le droit d’exister et qu’il est la patrie de mon peuple, mais il est difficile de le démêler de la violence et de l’oppression perpétrées par le gouvernement israélien. »

Les pancartes brandies par les manifestants comprenaient des déclarations indiquant « La vie en Palestine compte », « Juifs pour la Palestine », « Les Juifs disent stop au génocide à Gaza » et « Mettez fin au massacre à Gaza maintenant ». 2 Les torts ne font pas le bien. Certaines pancartes identifiaient les détenteurs comme étant des « Juifs antisionistes » et des descendants d’un survivant de l’Holocauste « qui méprisaient l’occupation israélienne ».

Les manifestants sont venus de l’extérieur de la région de Washington, DC pour participer à la manifestation. Une dame, qui s’est identifiée comme « Mary » auprès du DCNF, a déclaré qu’elle était venue de New York pour « être du côté de ceux qui appellent à la désescalade », arborant un keffieh qui a été porté par des manifestants soutenant le Hamas.

« Je serai dans chaque communauté pour appeler à un cessez-le-feu », a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’il est clair à l’heure actuelle que [war crimes] sont perpétrés par Israël avec des armes américaines. Le gouvernement américain est complice de ces violences et est également particulièrement bien placé pour les arrêter », a déclaré Michael Schaeffer Omer-Man, représentant de Democracy For Arab World Now (DAWN), à la DCNF.

DAWN, l’une des organisations soutenant la protestation, a déclaré que la contre-offensive israélienne à Gaza équivaut à des crimes de guerre.

« Les États-Unis agissent comme un filet de sécurité diplomatique pour permettre à Israël… de tuer des centaines de milliers de civils à Gaza », a déclaré Omer-Man.

La mission israélienne aux États-Unis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].