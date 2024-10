Des manifestants pro-palestiniens arrêtés après avoir occupé un bâtiment de l’Université du Minnesota

MINNEAPOLIS– La police a arrêté lundi un nombre indéterminé de manifestants pro-palestiniens à l’Université du Minnesota après qu’un groupe d’étudiants ait brièvement occupé un bâtiment administratif, ont indiqué les organisateurs de la manifestation.

La manifestation de lundi après-midi a suscité une alerte des responsables de l’école : « Des manifestants sont entrés dans Morrill Hall sur la rive Est, causant des dégâts matériels et restreignant l’entrée et la sortie du bâtiment », indique l’alerte. « Si vous êtes actuellement à Morrill Hall et que vous êtes en mesure de sortir du bâtiment en toute sécurité, veuillez le faire. donc immédiatement. Il est conseillé aux autres d’éviter cette zone jusqu’à nouvel ordre.

Un porte-parole de l’université a déclaré qu’il n’avait aucune autre mise à jour. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation des arrestations. Une femme qui a répondu au téléphone pour la police universitaire a déclaré qu’elle n’avait aucune information à donner au-delà de la notification précédente.

Ryan Mattson, chargé de liaison avec les médias auprès de la section des étudiants pour une société démocratique de l’université, a déclaré que certains manifestants du groupe qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment avaient été arrêtés. Il ne savait pas combien.

Les étudiants protestaient toujours, « essayant juste de savoir où se trouvent nos gens », a-t-il déclaré depuis les lieux.

Merlin Van Alstein, un organisateur du groupe, a déclaré plus tôt qu’environ 30 manifestants avaient occupé Morrill Hall, et qu’un groupe plus important s’était rassemblé à l’extérieur.

Le groupe a renommé le bâtiment « Halimy Hall », en souvenir du créateur palestinien de TikTok, Medo Halimy, 19 ans, qui décédé en août dans une frappe aérienne israélienne apparente. L’armée israélienne a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la frappe qui a tué Halimy.

Les manifestants étaient équipés de tentes et de fournitures et ont déclaré qu’ils prévoyaient de rester jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites. Ils exigeaient que le désinvestissement des universités d’Israël et abroger son accord de neutralité politique. Une vidéo mise en ligne montrait des chaises empilées devant une porte extérieure du bâtiment, dans une apparente barricade.

« Nous prévoyons de rester jusqu’à ce qu’ils nous expulsent de force », a déclaré Van Alstein avant les arrestations. « Les gens à l’intérieur ne partiront pas tant qu’ils n’auront pas répondu à nos demandes ou qu’ils n’auront pas été forcés de partir. »

Le groupe avait précédemment partagé sur Facebook une vidéo de l’annonce d’un orateur selon laquelle ses membres occupaient le bâtiment mais n’empêchaient personne d’entrer ou de sortir.

L’orateur est apparu devant une grande pancarte indiquant : « De l’argent pour l’éducation, pas pour les bombes. & » D’autres manifestations sur les campus aux États-Unis en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas ont inclus la désinvestissementappel.

Les protestations, y compris plus tôt cette année sur les campus de l’Université du Minnesota, soulevé des questions de liberté d’expression et l’antisémitisme alors que les étudiants exigeaient que leurs universités cessent de faire des affaires avec Israël ou avec des entreprises qui, selon eux, soutenaient la guerre à Gaza.

La semaine de rentrée de l’université a commencé lundi.

___

Dura a été signalé à Bismarck, dans le Dakota du Nord.