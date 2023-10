CNN





Des manifestants pro-palestiniens du monde entier sont descendus dans la rue samedi pour appeler à un cessez-le-feu après qu’Israël a étendu ses opérations terrestres à Gaza.

Les grandes villes du monde, dont Londres, Istanbul, New York, Bagdad et Rome, ont vu leurs centres remplis de manifestants, tandis que Gaza subissait un bombardement intense et une panne d’électricité et de communications.

Israël a annoncé que la prochaine étape de sa guerre contre le Hamas était en cours, après que le groupe militant a tué 1 400 personnes et pris des otages lors d’une attaque surprise le 7 octobre.

A Londres, les organisateurs ont déclaré que des centaines de milliers de manifestants étaient présents samedi, même si Reuters a déclaré que la police estimait ce nombre entre 50 000 et 70 000 personnes. Une marche la semaine dernière a vu 100 000 personnes descendre dans la rue.

Stefano Montesi/Corbis/Getty Images Les gens participent samedi à une manifestation de solidarité avec la Palestine à Rome, en Italie, alors qu’Israël continue ses bombardements massifs sur la bande de Gaza.

Dans des vidéos en ligne, des manifestants qui avaient envahi le centre de Londres ont été entendus scander : « Que voulons-nous ? Cessez-le-feu. Quand est-ce que nous le voulons? Maintenant.”

Une femme a déclaré à Reuters : « Je veux un cessez-le-feu. Je veux la paix pour les habitants de Gaza. Au cours des derniers jours, ou quelques semaines, j’ai vu tellement de bébés et d’enfants mourir. »

“Je me sens tellement impuissante en ce moment”, a-t-elle ajouté. « Tout ce que je pensais pouvoir faire, c’était venir ici pour manifester, pour être avec des gens qui vivent dans la même situation. J’essaie juste d’élever la voix et d’essayer d’envoyer un message aux gens pour qu’ils apportent la paix.

Vous savez, mon cœur se brise en ce moment. Je ressens juste une telle perte.

La police a temporairement fermé toutes les voies du pont de Brooklyn à Manhattan samedi après qu’un grand groupe de manifestants se rassemblant en soutien aux Palestiniens ait commencé à se diriger dans cette direction.

Adam Gray/AFP/Getty Images Des gens participent samedi à une manifestation de soutien au peuple palestinien à New York.

La manifestation, titrée dans un Instagram poste sous le nom de « Flood Brooklyn for Gaza », a commencé au Brooklyn Museum à 15 heures, s’est poursuivi jusqu’à la devanture du Barclays Center à 16 heures et s’est terminé au pont de Brooklyn, selon un article de Within Our Lifetime, qui faisait la promotion des manifestations.

« Plus ils essaieront de nous faire taire, de nous réprimer, de nous pousser hors de la rue, plus nous serons nombreux et plus nous serons bruyants », a déclaré l’organisation communautaire dirigée par les Palestiniens dans le message, qui parlait du « black-out de Gaza ». urgence.”

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président américain Joe Biden ont tous deux soutenu le droit d’Israël à se défendre. Le jour de l’attaque du Hamas, le président Biden a déclaré son soutien à la sécurité d’Israël « solide comme le roc et inébranlable. »

Les dirigeants de l’Union européenne n’ont pas appelé à un cessez-le-feu à Gaza, mais ont plutôt appelé à un cessez-le-feu. des « pauses » humanitaires.

Yasin Akgul/AFP/Getty Images Des habitants d’Istanbul brandissent des drapeaux turcs et palestiniens tandis que le président turc s’exprime samedi lors d’un rassemblement organisé par le parti AKP en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré à une foule de partisans palestiniens à Istanbul qu’ils devraient quitter le rassemblement « avec la détermination de ne jamais permettre que de nouvelles bandes de Gaza surgissent ».

Erdogan avait déclaré jeudi que les attaques contre Gaza « ont depuis longtemps dépassé le stade de la légitime défense », ajoutant : « Il s’agit désormais d’oppression, d’atrocités, de massacres et de barbarie ».

Au Moyen-Orient et en Asie, des milliers de manifestations répétées ont eu lieu la semaine dernière en Égypte, en Jordanie, au Liban, en Irak, au Yémen et en Cisjordanie occupée par Israël contre les actions d’Israël dans sa guerre contre le Hamas.

En Cisjordanie, des manifestants palestiniens à Hébron ont appelé à un boycott mondial des produits israéliens. « Ne contribuez pas au massacre des enfants de Palestine », scandaient-ils.

Andrea Ronchini/NurPhoto/Getty Images Les gens participent samedi à la manifestation nationale à Rome, en Italie, en soutien à la population palestinienne et contre les bombardements à Gaza, alors que le conflit entre Israël et le groupe Hamas se poursuit, faisant des milliers de victimes civiles.

Plus de 2 millions de personnes vivent dans cette enclave densément peuplée, où les habitants ont été confrontés à d’intenses frappes aériennes israéliennes et à une situation humanitaire croissante, avec des pénuries d’eau, de nourriture et de carburant. La moitié de la population de Gaza est constituée d’enfants.

Au moins 7 950 personnes ont été tuées et plus de 20 000 autres blessées dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, selon les derniers chiffres publiés par le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, qui s’appuient sur des sources dans l’enclave contrôlée par le Hamas.