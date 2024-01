Des manifestants pro-palestiniens à Denver bloquent Colfax Avenue et Speer Boulevard dans le cadre d’une grève mondiale

Des dizaines de manifestants pro-palestiniens à Denver sont descendus dans la rue lundi, au deuxième jour d’un effort mondial pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza et à la fin de l’occupation israélienne des territoires occupés.

Un certain nombre de manifestants se sont prononcés contre Siège en cours de la bande de Gaza par Israël et le soutien américain au gouvernement israélien tout en bloquant l’intersection de l’avenue Colfax et du boulevard Speer.

Les organisateurs d’une “grève mondiale pour Gaza” disent vouloir un cessez-le-feu et appellent les gens à quitter l’école et le travail, à boycotter les entreprises qui, selon eux, soutiennent l’occupation, ainsi qu’aux manifestations et perturbations générales du 21 au 28 janvier.

EN RAPPORT: Netanyahu insiste sur la solution à deux États pour la guerre entre Israël et le Hamas alors que le sud de Gaza est frappé par des bombardements incessants

Un intervenant a déclaré que les responsables américains doivent être responsables envers tous leurs électeurs : « Ils sont palestiniens, ils sont musulmans, ils sont juifs. Tout le monde doit être représenté. » Les participants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire “Mettez fin à l’aide américaine à Israël”, “Soyez aux côtés de la Palestine ! Mettez fin à l’occupation maintenant !” “du fleuve à la mer, la Palestine sera libre” et “libérera tous les prisonniers politiques palestiniens”, entre autres.

Des manifestants pro-palestiniens à Denver parlent du siège israélien en cours sur la bande de Gaza et du soutien américain au gouvernement israélien tout en bloquant l’intersection de l’avenue Colfax et du boulevard Speer. Les responsables de la santé à Gaza ont signalé que plus de 25 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre 2023. CBS



Le ministère de la Santé de Gaza déclare plus de 25 000 Palestiniens ont été tués — environ 1 % de la population totale de Gaza, dont plus de 10 000 enfants — depuis le 7 octobre, lorsque les militants du Hamas de Gaza ont attaqué le sud d’Israël. Environ 1 200 personnes ont été tuées lors de cette attaque et environ 250 otages ont été pris.

L’ONU, l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organisations de santé ont qualifié la situation à Gaza de une crise humanitaire puisque 60 000 personnes auraient été blessées et plus de 85% de la population déplacée.

Le ministère de la Santé de Gaza, bien que dirigé par le Hamas, a régulièrement signalé un nombre de victimes similaire à celui des Nations Unies et du gouvernement israélien.

EN RAPPORT: Le bilan des morts à Gaza dépasse les 25 000, selon le ministère de la Santé

L’offensive israélienne à Gaza a envoyé un grand nombre de personnes chercher refuge dans des zones désignées comme sûres par Israël, mais que l’armée israélienne a néanmoins également bombardées.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à la “victoire complète” sur le Hamas, et afin de restituer la centaine d’otages toujours détenus à Gaza.

La grève de janvier est soutenue par des groupes comme Jewish Voice for Peace et la Campagne américaine pour les droits des Palestiniens et, localement, par Denver et le Parti pour le socialisme et la libération.

Plus de CBS News