Des manifestants pro-junte au Niger attaquent l’ambassade de France

Les partisans de la junte qui a pris le contrôle du Niger lors d’un coup d’État la semaine dernière ont défilé dans la capitale et ont attaqué l’ambassade de France dimanche, alors qu’un bloc régional a évoqué la possibilité d’une intervention militaire si le président du pays d’Afrique de l’Ouest n’était pas réintégré prochainement.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des manifestants tentant de défoncer la porte de l’ambassade. Selon des informations non confirmées, la porte a été incendiée.

Des milliers de partisans de l’armée ont pu être vus dans les rues, certains agitant des drapeaux russes, scandant « Vive la Russie », « Vive la Russie ». [Vladimir] Poutine », le président russe, et « A bas la France », l’ancien administrateur colonial du Niger – avant que l’armée nigérienne ne disperse la foule.

Le groupe de mercenaires russes Wagner opère déjà au Mali voisin, et Poutine souhaite étendre l’influence de son pays dans la région. Cependant, il n’est pas encore clair si les nouveaux dirigeants de la junte vont se déplacer vers Moscou ou rester avec les partenaires occidentaux du Niger.

Les Nigériens participent à une marche appelée par les partisans du chef du coup d’État, le général Abdourahmane Tchiani, à Niamey, au Niger, dimanche. Ici, un manifestant tient une pancarte qui dit : « A bas la France, vive Poutine. » (Sam Mednick/Associated Press)

« Le président ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts », a déclaré le bureau du président Emmanuel Macron dans un communiqué, précisant qu’il répondrait aux attaques contre des diplomates, des forces armées ou des entreprises françaises.

Dans un communiqué séparé, le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que la France condamnait toute violence contre les missions diplomatiques et que les autorités nigériennes étaient tenues d’assurer leur sécurité en vertu du droit international.

Macron s’est entretenu avec le président déchu Mohamed Bazoum et l’ancien président du Niger Mahamadou Issoufou au cours des dernières heures, selon le communiqué du bureau du président, ajoutant que tous deux ont condamné le coup d’État et appelé au calme.

Les dirigeants du bloc régional ouest-africain de la CEDEAO ont tenu dimanche un sommet d’urgence et imposé des sanctions financières et de voyage contre le chef militaire nigérien, qui a évincé Bazoum le 26 juillet. Le bloc a également déclaré qu’il avait autorisé le recours à la force si le président n’était pas réintégré dans les délais. une semaine. Ses dirigeants ont exigé la réintégration de Bazoum, affirmant que la junte l’avait placé dans une « situation d’otage ».

La France a annoncé samedi qu’elle supprimait toute aide au développement au pays et a appelé au retour de Bazoum au pouvoir. Le Niger a été un partenaire de sécurité de la France et des États-Unis, qui l’ont utilisé comme base pour combattre une insurrection islamiste dans la région élargie du Sahel en Afrique de l’Ouest et du Centre.

REGARDER | Le Niger, dernier pays d’Afrique de l’Ouest à voir un coup d’État : Le président du Niger est le dernier dirigeant ouest-africain à tomber dans un coup d’État La situation sécuritaire au Niger reste précaire après que les soldats ont arrêté le président Mohamed Bazoum et déclaré un coup d’État. Qui est aux commandes reste incertain. C’est le dernier d’une série de coups d’État en Afrique de l’Ouest.

Bazoum a été élu démocratiquement il y a deux ans lors du premier transfert de pouvoir pacifique du Niger depuis l’indépendance de la France en 1960.

Les mutins ont déclaré l’avoir renversé parce qu’il n’était pas en mesure de protéger le pays contre la montée de la violence djihadiste.

Mais certains analystes et Nigériens disent que ce n’est qu’un prétexte pour une prise de contrôle qui relève davantage de luttes de pouvoir internes que de sécurisation de la nation.

« Nous ne pouvions pas nous attendre à un coup d’État au Niger car il n’y a pas de situation sociale, politique ou sécuritaire qui justifierait que l’armée prenne le pouvoir », a déclaré à l’Associated Press le professeur Amad Hassane Boubacar, qui enseigne à l’Université de Niamey.

Il a déclaré que Bazoum souhaitait remplacer le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani, qui est désormais à la tête du pays. Tchiani, qui s’appelle également Omar, était fidèle au prédécesseur de Bazoum, Issoufou, et cela a déclenché les problèmes, a déclaré Boubacar.