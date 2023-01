Des manifestants pro-Bolsonaro prennent d’assaut le Congrès brésilien et la Haute Cour

RIO DE JANIER –

Les partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro qui refusent d’accepter sa défaite électorale ont pris d’assaut dimanche le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel, une semaine après l’investiture de son rival de gauche, le président Luiz Inácio Lula da Silva.

Des milliers de manifestants ont contourné les barricades de sécurité, grimpé sur les toits, brisé les fenêtres et envahi les trois bâtiments, qui étaient censés être en grande partie vacants le week-end. Certains des manifestants ont appelé à une intervention militaire pour soit rétablir l’extrême droite Bolsonaro au pouvoir, soit évincer Lula de la présidence.

Des heures se sont écoulées avant que le contrôle des bâtiments de la vaste place des Trois Pouvoirs de Brasilia ne soit rétabli, avec des centaines de participants arrêtés.

Lors d’une conférence de presse depuis l’État de Sao Paulo, Lula a accusé Bolsonaro d’encourager le soulèvement de ceux qu’il a qualifiés de “fanatiques fascistes”, et il a lu un décret fraîchement signé demandant au gouvernement fédéral de prendre le contrôle de la sécurité dans le district fédéral.

“Il n’y a pas de précédent pour ce qu’ils ont fait et ces personnes doivent être punies”, a déclaré Lula.

La chaîne de télévision Globo News a montré des manifestants portant les couleurs vertes et jaunes du drapeau national qui symbolisent également le mouvement conservateur du pays et ont été adoptés par les partisans de Bolsonaro.

L’ancien président s’est battu à plusieurs reprises avec les juges de la Cour suprême, et la salle où ils se réunissent a été saccagée par les émeutiers. Ils ont pulvérisé des lances à incendie à l’intérieur du bâtiment du Congrès et saccagé les bureaux du palais présidentiel. Des fenêtres ont été brisées dans tous les bâtiments.

Bolsonaro, qui s’est envolé pour la Floride avant l’investiture de Lula, a rejeté l’accusation du président dimanche soir. Il a écrit sur Twitter que les manifestations pacifiques font partie de la démocratie mais que le vandalisme et l’invasion des bâtiments publics sont des “exceptions à la règle”.

La police a tiré des gaz lacrymogènes dans ses efforts pour récupérer les bâtiments et a été montrée à la télévision en fin d’après-midi en train de faire défiler des manifestants sur une rampe du palais présidentiel, les mains attachées derrière le dos. En début de soirée, le contrôle des autorités sur les bâtiments ayant été rétabli, le ministre de la Justice Flavio Dino a déclaré lors d’une conférence de presse qu’environ 200 personnes avaient été arrêtées et que des agents tiraient davantage de gaz lacrymogène pour chasser les manifestants persistants.

Mais avec les dégâts déjà causés, beaucoup au Brésil se demandaient comment la police avait ignoré les nombreux avertissements, n’était pas préparée ou était en quelque sorte complice.

Lula a déclaré lors de sa conférence de presse qu’il y avait “incompétence ou mauvaise foi” de la part de la police, et qu’ils avaient également fait preuve de complaisance lorsque les partisans de Bolsonaro se sont révoltés dans la capitale il y a quelques semaines. Il a promis que ces officiers seraient punis et expulsés du corps.

L’incident a rappelé l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des partisans du président de l’époque, Donald Trump. Les analystes politiques ont averti pendant des mois qu’une prise d’assaut similaire était une possibilité au Brésil, étant donné que Bolsonaro a semé le doute sur la fiabilité du système de vote électronique du pays – sans aucune preuve. Les résultats ont été reconnus comme légitimes par des politiciens de tous horizons, y compris certains alliés de Bolsonaro, ainsi que des dizaines de gouvernements étrangers.

Contrairement à l’attaque de 2021 aux États-Unis, peu de fonctionnaires étaient susceptibles d’avoir travaillé au Congrès brésilien et à la Cour suprême un dimanche.

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes que les émeutes au Brésil étaient “scandaleuses”. Son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a fait un pas de plus sur Twitter et a déclaré que les États-Unis “condamnaient tout effort visant à saper la démocratie au Brésil”.

Biden a tweeté plus tard qu’il attendait avec impatience continuer à travailler avec Lulaqualifiant les émeutes d'”atteinte à la démocratie et au transfert pacifique du pouvoir au Brésil”.

ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly a tweeté: « Les tentatives violentes de saper la démocratie au Brésil sont injustifiables. Le président @LulaOficial et le gouvernement du Brésil ont le plein soutien du Royaume-Uni. »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également déclaré sur Twitter qu’il condamné l’agression sur les institutions démocratiques du Brésil, mais il était convaincu que « la volonté du peuple brésilien et les institutions du pays » seraient respectées.

Des vidéos antérieures sur les réseaux sociaux montraient une présence limitée de la police militaire de la capitale ; l’un d’eux montrait des officiers debout alors que les gens affluaient au Congrès, l’un utilisant son téléphone pour enregistrer des images. Le secrétariat à la sécurité de la capitale n’a pas répondu à une demande de l’Associated Press pour un commentaire sur l’absence relative de la police.

“Les autorités brésiliennes ont eu deux ans pour tirer les leçons de l’invasion du Capitole et se préparer à quelque chose de similaire au Brésil”, a déclaré Maurício Santoro, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de Rio de Janeiro. “Les forces de sécurité locales à Brasilia ont échoué dans un manière systématique de prévenir et de répondre aux actions extrémistes dans la ville. Et les nouvelles autorités fédérales, telles que les ministres de la justice et de la défense, n’ont pas été en mesure d’agir de manière décisive.

Le gouverneur du district fédéral, Ibaneis Rocha, a confirmé sur Twitter qu’il avait limogé le chef de la sécurité publique de la capitale, Anderson Torres. Les médias locaux ont rapporté que Torres est actuellement aux États-Unis

Le bureau du procureur général de Lula a demandé à la Cour suprême d’ordonner l’emprisonnement de Torres.

Les partisans de Bolsonaro protestent contre la victoire électorale de Lula depuis le 30 octobre, bloquant les routes, incendiant des véhicules et se rassemblant devant les bâtiments militaires, exhortant les forces armées à intervenir. Le chef de l’autorité électorale brésilienne a rejeté la demande de Bolsonaro et de son parti politique d’annuler les bulletins de vote déposés sur la plupart des machines à voter électroniques.

“Deux ans depuis le 6 janvier, l’héritage de Trump continue d’empoisonner notre hémisphère”, a tweeté le sénateur américain Bob Menendez, qui préside la commission des relations étrangères du Sénat, ajoutant qu’il a reproché à Bolsonaro d’avoir incité aux actes. “Protéger la démocratie et demander des comptes aux acteurs malveillants est essentiel.”