Des manifestants pro-Bolsonaro prennent d’assaut le Congrès brésilien et la Haute Cour

RIO DE JANIER –

Les partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro qui refusent d’accepter sa défaite électorale ont pris d’assaut dimanche le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel de la capitale, une semaine après l’investiture de son rival de gauche, le président Luiz Inácio Lula da Silva.

Des milliers de manifestants ont contourné les barricades de sécurité, grimpé sur les toits, brisé les fenêtres et envahi les trois bâtiments, qui sont reliés par la vaste place des Trois Pouvoirs à Brasilia. Certains ont appelé à une intervention militaire pour soit rétablir l’extrême droite Bolsonaro au pouvoir, soit évincer Lula de la présidence.

La chaîne de télévision Globo News a montré des manifestants errant dans le palais présidentiel, dont beaucoup portaient les couleurs vertes et jaunes du drapeau national qui sont également devenus le symbole du mouvement conservateur du pays, coopté par Bolsonaro.

L’ancien président, qui s’est envolé pour les États-Unis avant l’investiture de Lula, n’a pas commenté les événements de dimanche. Les canaux de médias sociaux de ses trois fils législateurs étaient également silencieux.

Vers 17h30 heure locale, moins de trois heures après l’assaut, les forces de sécurité semblaient reprendre le contrôle du palais présidentiel et des abords de la Cour suprême, tandis que des milliers de manifestants restaient autour du Congrès et sur son toit.

Les incidents ont rappelé l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des partisans du président de l’époque, Donald Trump. Les analystes politiques ont averti pendant des mois qu’une prise d’assaut similaire était une possibilité au Brésil, étant donné que Bolsonaro a semé le doute sur la fiabilité du système de vote électronique du pays – sans aucune preuve. Les résultats ont été reconnus comme légitimes par des politiciens de tous horizons, ainsi que par des dizaines de gouvernements étrangers.

Contrairement à l’attaque de 2021 aux États-Unis, il est probable que peu de fonctionnaires travaillaient au Congrès brésilien et à la Cour suprême un dimanche.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré une présence limitée de la police militaire de la capitale ; l’un d’eux montrait des officiers debout alors que les gens affluaient au Congrès, l’un utilisant son téléphone pour enregistrer des images. Le secrétariat à la sécurité de la capitale n’a pas immédiatement répondu à une demande de l’Associated Press pour un commentaire sur l’absence relative de la police.

“Les autorités brésiliennes ont eu deux ans pour tirer les leçons de l’invasion du Capitole et se préparer à quelque chose de similaire au Brésil”, a déclaré Maurício Santoro, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de Rio de Janeiro. “Les forces de sécurité locales à Brasilia ont échoué dans un manière systématique de prévenir et de répondre aux actions extrémistes dans la ville. Et les nouvelles autorités fédérales, telles que les ministres de la justice et de la défense, n’ont pas été en mesure d’agir de manière décisive.

Le gouverneur du district fédéral, Ibaneis Rocha, a confirmé sur Twitter qu’il avait limogé le chef de la sécurité publique de la capitale, Anderson Torres.

Les partisans de Bolsonaro protestent contre la victoire électorale de Lula depuis le 30 octobre, bloquant les routes, incendiant des véhicules et se rassemblant devant les bâtiments militaires, demandant aux forces armées d’intervenir. Beaucoup d’entre eux ont allégué que les résultats des élections étaient frauduleux ou peu fiables.

“Cette tentative absurde d’imposer leur volonté par la force ne prévaudra pas”, a tweeté le ministre de la Justice Flavio Dino. « Le gouvernement du District fédéral a assuré qu’il y aura des renforts. Et les forces à notre disposition sont à l’œuvre.

Le président de la Chambre basse, Arthur Lira, a déclaré sur Twitter : « Le Congrès n’a jamais refusé de donner la parole à ceux qui veulent manifester pacifiquement. Mais cela ne laissera jamais place à l’agitation, à la destruction et au vandalisme.