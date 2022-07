Des manifestants prennent d’assaut le Parlement irakien

Aucun législateur n’était présent. Seules les forces de sécurité se trouvaient à l’intérieur du bâtiment, et elles semblaient laisser entrer les manifestants avec une relative facilité.

La majorité des manifestants étaient des partisans de l’influent religieux chiite Moktada al-Sadr. Les manifestants, tous des hommes, ont été vus marchant sur des tables du Parlement, feuilletant des dossiers, assis dans les fauteuils des législateurs et agitant des drapeaux irakiens. L’incident a fait monter les enchères dans la lutte politique pour l’Irak près de 10 mois après les élections fédérales.

Les manifestants protestaient contre la récente sélection de Mohammed al-Sudani comme candidat officiel du bloc Cadre de coordination, une coalition dirigée par des partis chiites soutenus par l’Iran et leurs alliés.

Il s’agissait de la plus grande manifestation depuis la tenue des élections fédérales en octobre, et la deuxième fois que M. al-Sadr a utilisé sa capacité à mobiliser les masses pour envoyer un message à ses rivaux politiques ce mois-ci. Plus tôt en juillet, des milliers de personnes ont répondu à son appel à une prière de masse, un événement dont beaucoup craignaient qu’il ne se transforme en manifestations déstabilisatrices.

Quelques heures après que ses partisans eurent occupé le Parlement, M. al-Sadr a publié une déclaration sur Twitter leur disant que leur message avait été reçu et “de retourner en toute sécurité dans vos maisons”, signalant qu’il n’y aurait plus d’escalade vers le sit-in.

L’incident, et la démonstration ultérieure de contrôle de M. al-Sadr sur ses partisans, ont porté un avertissement implicite au parti Framework d’une escalade potentielle à venir si le gouvernement se forme avec M. Sudani à la barre.

La capacité de M. al-Sadr à mobiliser et à contrôler ses nombreux partisans de base lui donne un puissant effet de levier sur ses rivaux. De la même manière, ses partisans ont pris d’assaut la zone verte en 2016 et sont entrés dans le bâtiment du Parlement du pays pour exiger des changements politiques.