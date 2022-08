Des manifestants prennent d’assaut le palais présidentiel après la démission d’un religieux (VIDÉOS)

Les partisans de Muqtada al-Sadr ont occupé le bâtiment après que l’influent religieux chiite a annoncé sa retraite de la politique

Des centaines de partisans de Muqtada al-Sadr ont pris d’assaut lundi le palais présidentiel irakien à Bagdad, après que l’imam chiite a annoncé sa démission de la vie politique. Des renforts militaires ont été envoyés au palais et un couvre-feu a été mis en place.

Les manifestants se sont rendus au palais républicain immédiatement après qu’al-Sadr a annoncé son “retrait définitif” de la politique. Après avoir démoli les barrières de ciment à l’extérieur du somptueux bâtiment, les manifestants sont entrés à l’intérieur, où ils ont scandé des slogans en faveur du religieux.

La sécurité du palais n’a pas pu contrôler la masse de manifestants.

Des renforts militaires ont été rapidement appelés et la police anti-émeute a utilisé des canons à eau pour éloigner d’autres foules de manifestants du palais. Certains de ceux qui étaient déjà à l’intérieur ont profité de l’occasion pour nager dans la piscine du palais, ont montré des images circulant sur les réseaux sociaux. Le Commandement des opérations conjointes irakiennes a décrété un couvre-feu dans toute la ville peu de temps après la brèche du palais.

Dans sa déclaration de démission, al-Sadr a fait référence au départ à la retraite dimanche du chef spirituel chiite, l’ayatollah Kadhim al-Haeri, qui a appelé ses partisans à soutenir l’ayatollah iranien Ali Khamenei à sa place. Al-Sadr a affirmé que la démission d’al-Haeri était “pas de son plein gré”, impliquant apparemment une influence iranienne secrète.

Al-Sadr est un critique virulent de l’influence étrangère en Irak et cherche depuis longtemps à freiner l’influence des milices chiites soutenues par l’Iran dans le pays. Après que son bloc politique ait remporté 73 sièges au sein de la législature irakienne de 329 sièges l’année dernière, il n’a pas réussi à former un gouvernement, en raison de l’opposition de l’Alliance-cadre de coordination, un bloc chiite allié à l’Iran, et du désir d’al-Sadr d’exclure ses membres de une potentielle coalition au pouvoir.

Les partisans d’Al-Sadr occupent le Parlement irakien depuis fin juillet pour empêcher ce bloc rival de former son propre gouvernement.

Mustafa al-Kadhimi, un allié d’al-Sadr, reste le Premier ministre intérimaire de l’Irak. Al-Sadr a appelé à la dissolution du parlement et à de nouvelles élections, et la Cour suprême fédérale irakienne doit se réunir cette semaine pour décider si le parlement doit être dissous.