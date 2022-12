Des manifestants prennent d’assaut le palais du gouvernement en Mongolie (VIDÉOS)

Les troubles ont été déclenchés par un stratagème de corruption présumé qui consiste à fournir du charbon volé à la Chine

Des émeutes massives ont frappé lundi la capitale mongole, Oulan-Bator, lorsque des manifestants ont fait irruption dans le palais du gouvernement et ont attaqué des responsables de l’application des lois. Des manifestations se déroulent dans la ville depuis trois jours maintenant, alors que les autorités enquêtent sur un prétendu vol massif de charbon exporté, mais elles n’étaient pas devenues violentes jusqu’à présent.

Des images circulant en ligne montrent des dizaines de personnes manifestant devant le palais du gouvernement dans le centre d’Oulan-Bator, exigeant la transparence dans l’enquête sur le scandale du charbon et nommant publiquement les suspects. Les manifestants ont été vus portant des pancartes lisant “Ne volez pas notre avenir” et “Vivons une vie juste et belle en Mongolie.”

Un arbre de Noël installé devant le bâtiment aurait été incendié lors des émeutes, des images non vérifiées disponibles en ligne montrent. Les manifestants ont brièvement pénétré dans le bâtiment lui-même, y accédant par l’entrée principale, mais se sont heurtés à une barricade de police une fois à l’intérieur.

Certains des manifestants ont été filmés en train de se battre avec des responsables de l’application des lois à l’intérieur du bâtiment, et un certain nombre d’entre eux ont été brièvement détenus à la suite de l’accrochage, ont rapporté les médias locaux. Au moins six policiers et quatre manifestants auraient été blessés dans les affrontements.

Les autorités de la ville auraient donné l’ordre de disperser les foules par la force, et le parlement du pays s’est réuni en session extraordinaire pour évaluer la situation. Cela étant dit, le gouvernement du pays a également créé un groupe de travail pour répondre aux revendications des manifestants, exhortant les citoyens mécontents à engager le dialogue au lieu de recourir à la violence.

« Actuellement, une quinzaine de responsables font l’objet d’une enquête. Des représentants du gouvernement, des ministères et des départements font l’objet d’enquêtes », Amarbayasgalan Dashzegve, secrétaire général du Parti populaire mongol au pouvoir et chef du groupe de travail, a déclaré.

La police d’Oulan-Bator a suggéré que les anciens dirigeants de la société d’exportation de charbon de Mongolie auraient pu être à l’origine des troubles, cherchant à les orienter vers la violence via les réseaux sociaux.

“L’ancienne direction d’Erdenes Tavan Tolgoi, qui fait l’objet d’une enquête pour vol de charbon, a profité des manifestations et a eu recours aux réseaux sociaux pour impliquer ses employés et citoyens dans des rassemblements, créant un chaos public”, a-t-il ajouté. a affirmé la police.

Selon les médias, quelque 6,5 millions de tonnes de charbon ont été sorties clandestinement du pays dans le cadre du système de corruption présumé, dont une grande partie se dirigeait vers la Chine voisine en contournant les douanes. Le charbon volé est estimé à environ 1,8 milliard de dollars.