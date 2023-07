Des manifestants prennent d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad avant l’incendie prévu du Coran à Stockholm

BAGDAD (AP) – Des manifestants irrités par l’incendie prévu d’une copie du Coran ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad tôt jeudi, pénétrant par effraction dans l’enceinte et allumant un petit incendie.

Des vidéos en ligne montraient des manifestants au poste diplomatique agitant des drapeaux et des pancartes montrant l’influent religieux chiite irakien et dirigeant politique Muqtada al-Sadr avant l’incendie prévu du livre sacré islamique jeudi à Stockholm.

Les vidéos montraient des dizaines d’hommes escaladant la clôture du complexe, avec le son d’eux essayant de casser une porte d’entrée. Un autre a montré ce qui semblait être un petit feu allumé. D’autres images montraient des hommes, certains torse nu dans la chaleur de l’été, à l’intérieur de ce qui semblait être une pièce de l’ambassade, une alarme audible en arrière-plan.

D’autres ont ensuite effectué des prières avant l’aube à l’extérieur de l’ambassade.

À l’aube, la police et d’autres responsables de la sécurité se sont rassemblés à l’ambassade alors que de petits panaches de fumée montaient encore. Les pompiers ont tenté d’éteindre les flammes depuis l’échelle d’un camion de pompiers. Certains manifestants se tenaient toujours sur le site, tenant des pancartes montrant le visage d’al-Sadr, apparemment laissé seul par la police.

Le ministère suédois des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que « le personnel de notre ambassade est en sécurité », sans donner plus de détails.

« Nous condamnons toutes les attaques contre les diplomates et le personnel des organisations internationales », a déclaré le ministère. « Les attaques contre des ambassades et des diplomates constituent une grave violation de la Convention de Vienne. Les autorités irakiennes ont la responsabilité de protéger les missions diplomatiques et le personnel diplomatique.

Le ministère irakien des Affaires étrangères a également publié une déclaration condamnant l’attaque, sans expliquer comment il a permis à la violation de se produire ni identifier qui a perpétré l’agression.

« Le gouvernement irakien a chargé les autorités de sécurité compétentes de mener une enquête urgente et de prendre les mesures de sécurité nécessaires afin de découvrir les circonstances de l’incident et d’identifier les auteurs de cet acte et de les tenir responsables conformément à la loi », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

La police irakienne n’a pas immédiatement reconnu l’attaque.

L’agence de presse suédoise TT a rapporté que la police suédoise avait accepté une demande de manifestation jeudi devant l’ambassade d’Irak à Stockholm. TT a rapporté que l’application indiquait que deux manifestants prévoyaient de brûler un Coran et le drapeau irakien.

Pour les musulmans, brûler le Coran représente une profanation blasphématoire du texte sacré de leur religion. Les incendies de Coran dans le passé ont déclenché des protestations dans le monde musulman, certaines devenant violentes. En Afghanistan, les talibans ont suspendu toutes les activités des organisations suédoises dans le pays en réponse au récent incendie du Coran.

Le mois dernier, un immigrant chrétien irakien a brûlé un Coran devant une mosquée de Stockholm lors de la grande fête musulmane de l’Aïd al-Adha, déclenchant une condamnation généralisée dans le monde islamique. Une manifestation similaire d’un militant d’extrême droite a eu lieu devant l’ambassade de Turquie plus tôt cette année, compliquant les efforts de la Suède pour convaincre la Turquie de la laisser rejoindre l’OTAN.

En juin, des manifestants qui soutiennent al-Sadr ont pris d’assaut l’ambassade de Bagdad pendant la journée à cause de l’incendie du Coran. Une autre journée de protestations a vu des milliers de manifestants dans les rues du pays. Les manifestants ont ensuite, ainsi que jeudi matin, appelé les responsables irakiens à expulser l’ambassadeur de Suède en Irak.

Al-Sadr, le fils caméléon d’un éminent religieux chiite assassiné lors d’une attaque de 1999 qui aurait été organisée par le dictateur irakien Saddam Hussein, a rapidement organisé les chiites dépossédés sous Saddam contre l’occupation américaine après l’invasion menée par les États-Unis en 2003.

Les loyalistes de Saddam et les extrémistes chiites allaient bientôt mener une insurrection contre les forces américaines. La milice de l’armée du Mahdi d’Al-Sadr a combattu les forces américaines pendant une grande partie de 2004 à Bagdad et dans d’autres villes. On pense que les forces d’Al-Sadr ont plus tard pris part aux meurtres sectaires entre chiites et sunnites qui ont tourmenté l’Irak pendant plusieurs années après le bombardement de l’un des sites les plus sacrés de l’islam chiite.

Depuis ce temps, beaucoup de choses ont changé.

Les partisans d’Al-Sadr ont pris part aux offensives militaires irakiennes contre le groupe État islamique à Tikrit et dans d’autres villes. Il a organisé des rassemblements contre la corruption gouvernementale, notamment en violant la zone verte fortifiée de Bagdad, la zone hautement sécurisée abritant des bureaux gouvernementaux et de nombreuses ambassades étrangères.

Il a affirmé qu’il se retirerait de la politique en août dernier, après une impasse de près d’un an dans la formation d’un nouveau cabinet. Son parti a remporté la plus grande part de sièges aux élections législatives d’octobre 2021, mais pas assez pour assurer un gouvernement majoritaire.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Qassim Abdul-Zahra ont contribué à ce rapport.

The Associated Press