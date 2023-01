Des manifestants pour le climat prévoyaient de kidnapper la cire du roi Charles de Madame Tussauds

Les manifestants du CLIMAT qui ont giflé une statue de cire du roi avec des gâteaux avaient auparavant prévu de kidnapper le personnage.

Tom Johnson, 29 ans, et Eilidh McFadden, 20 ans, portaient des t-shirts Just Stop Oil lors de l’attaque d’octobre dernier.

Tom Johnson a déclaré au tribunal qu’il avait prévu de prendre la cire du roi à Madame Tussauds et de la prendre en otage Crédit : Méga

Les deux ont nié les dommages criminels mais ont été reconnus coupables aujourd’hui par les juges de Westminster et doivent payer 3 500 £ à Madame Tussauds à Londres.

Johnson, de Blairgowrie, et McFadden, de Glasgow, ont déclaré qu’ils avaient discuté de la suppression de la figure du roi.

Johnson a déclaré au tribunal: «Je suis surpris que cela ait même été porté à ce niveau – cependant, nous sommes ici.

«Je pense que le niveau de perturbation et de dommages ressenti par Merlin Entertainment devrait être pris en compte, car il s’agit de l’une des plus grandes entreprises du secteur du divertissement; ils possèdent Legoland et Disney World, et c’est vraiment mineur pour eux.

“Lorsque nous avons conçu l’action, nous avons envisagé d’autres actions telles que la prise en otage de la figure du roi Charles III et la diffusion de ses propres paroles.

«Nous avons convenu que cela aurait pu être extrêmement dérangeant ou effrayant pour quiconque sur les lieux.

«Nous avons donc décidé de nous tenir à côté de lui et de citer calmement ses paroles.

« Malheureusement, le niveau de bruit dans la salle était assez fort et nous avons dû crier mais les substances que nous avons utilisées ont été soigneusement choisies pour causer le moins de dégâts possible.

« Nous approchons maintenant du point de basculement et d’un point où il y a peu d’espoir d’un climat stable ; c’est énorme.”

Le procès se poursuit.