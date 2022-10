Des manifestants pour le climat jettent de la soupe sur les “Tournesols” de Van Gogh

Le groupe Just Stop Oil, qui souhaite que le gouvernement britannique arrête de nouveaux projets pétroliers et gaziers, a déclaré que des militants avaient jeté deux boîtes de soupe aux tomates Heinz sur la peinture à l’huile, l’une des œuvres les plus emblématiques de l’artiste néerlandais.

Le groupe a attiré l’attention et les critiques pour avoir ciblé les œuvres d’art dans les musées. En juillet, les militants de Just Stop Oil se sont collés au cadre de « The Last Supper » de Léonard de Vinci à la Royal Academy of Arts de Londres, et à « The Hay Wain » de John Constable à la National Gallery.