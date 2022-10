Des manifestants pour le climat jettent de la purée de pommes de terre sur la peinture de Monet Les Meules en Allemagne | Nouvelles du monde

Des manifestants pour le climat ont jeté de la purée de pommes de terre sur un tableau de Monet d’une valeur de 110 millions de dollars en Allemagne pour protester contre l’extraction de combustibles fossiles.

Deux militants du groupe Last Generation se sont approchés des Meules de Monet au musée Barberini de Potsdam et ont jeté la pomme de terre sur le tableau et son cadre doré.

Des images de la cascade montrent les militants, portant des gilets orange haute visibilité, jetant le mélange avant de se coller au mur sous le tableau.

Un militant crie alors alors que les visiteurs confus de la galerie marchent derrière le tableau : “Est-ce qu’il faut de la purée de pomme de terre sur un tableau pour vous faire écouter ?

“Cette peinture ne vaudra rien si nous devons nous battre pour la nourriture.

“Quand commencerez-vous enfin à écouter ?”

Quatre personnes ont été impliquées dans la cascade, selon l’agence de presse allemande dpa.

Le tableau, qui fait partie de la célèbre série Haystacks de Monet, a été vendu aux enchères il y a trois ans pour 110 millions de dollars.

Le musée Barberini a déclaré que parce qu’il était enfermé dans du verre, les militants n’ont causé aucun dommage.

Il devrait être de nouveau exposé mercredi.

Les manifestants de Just Stop Oil ont jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh la semaine dernière. Image : Arrêtez simplement le pétrole



Le directeur du musée s’est dit “choqué” par la cascade.

Ortrud Westheider a déclaré : “Si je comprends l’urgence des militants face à la catastrophe climatique, je suis choqué par les moyens avec lesquels ils essaient de donner du poids à leurs revendications.”

La police a déclaré à dpa qu’elle avait répondu à l’incident, mais n’a donné aucune autre information sur les arrestations ou les accusations.

Il s’agit de la dernière œuvre d’art d’une galerie à être ciblée par des militants pour le climat.

Deux manifestants jeté de la soupe aux tomates sur les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres la semaine dernière.

Les militants de Just Stop Oil se sont également collés au cadre d’un premier exemplaire de La Cène de Léonard de Vinci à la Royal Academy of Arts de Londres, et à The Hay Wain de John Constable à la National Gallery.