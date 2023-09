Des manifestants pour le climat franchissent la barrière de police et bloquent l’autoroute aux Pays-Bas

Des milliers de militants radicaux pour le climat ont bloqué samedi une autoroute néerlandaise pour protester contre des milliards d’euros de subventions gouvernementales à l’industrie des combustibles fossiles.

Les manifestants ont franchi une barrière de police et se sont garés sur la route principale de La Haye, empêchant ainsi la circulation vers le lieu temporaire où se réunit la chambre basse du Parlement. Divers groupes climatiques, dont Extinction Rebellion et Greenpeace, ont participé à la manifestation.

Les militants ont menacé de rester là jusqu’à ce que les subventions soient abrogées et ont déclaré qu’ils reviendraient chaque jour jusqu’à ce que le législateur agisse, même si la police les supprimait.

Ils ont brandi des pancartes avec des slogans tels que « Les subventions aux combustibles fossiles ne sont pas cool » et ont averti que les températures extrêmes observées dans le monde cet été sont un signe de l’avenir si les combustibles fossiles ne sont pas abandonnés.

Un rapport publié lundi indique que le gouvernement néerlandais dépense environ 37,5 milliards d’euros (40,5 milliards de dollars) par an en subventions aux industries qui utilisent des combustibles fossiles, notamment la puissante industrie du transport maritime. Le rapport a été publié par le Centre de recherche sur les sociétés multinationales, connu sous le nom de SOMO, la branche néerlandaise des Amis de la Terre et d’Oil Change International.

Le groupe a appelé les législateurs à commencer à supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles avant les élections du 22 novembre.

Le ministre du Climat et de l’Énergie, Rob Jetten, a reconnu que le pays devait mettre fin aux subventions, mais n’a proposé aucun calendrier.

Des militants radicaux pour le climat du monde entier ont perturbé la circulation pour protester contre l’utilisation continue de combustibles fossiles par les automobiles. Le mois dernier, une manifestation de rue à Munich, en Allemagne, a donné lieu à une confrontation entre deux manifestants et un véhicule venant en sens inverse qui les a entraînés vers l’avant après qu’ils aient refusé de s’écarter de son chemin.

Aux Pays-Bas, Extinction Rebellion a mené une série de manifestations contre le parlement néerlandais. C’est le même groupe qui a assumé la responsabilité d’une manifestation qui a perturbé le match de l’US Open entre Coco Gauff et Karolina Muchova jeudi soir.

Trois manifestants ont été vus dans les tribunes portant des chemises sur lesquelles on pouvait lire : « Mettre fin aux combustibles fossiles » et au moins un manifestant a collé ses chaussures sur le sol du stade Arthur Ashe.

La Fédération américaine de tennis a déclaré plus tard qu’au moins quatre personnes avaient été arrêtées après un délai de 49 minutes.

Extinction Rebellion a assumé la responsabilité de la manifestation. La section new-yorkaise du groupe a publié une déclaration affirmant qu’il n’y a « pas de tennis sur une planète morte ».

« L’action d’aujourd’hui met en évidence la négligence des gouvernements et des entreprises à l’égard du climat et de la dégradation écologique », a déclaré le groupe. « Le groupe souligne que le système socio-économique actuel ne peut pas protéger les gens des crises à venir, car sa structure même crée ces crises et les ignore ensuite.

