Des manifestants pour le climat envahissent l’aéroport Schiphol d’Amsterdam

Des centaines de militants pour le climat ont envahi samedi une section de jets privés de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam dans le cadre d’une journée de manifestations à l’intérieur et autour de l’aéroport.

Les militants ont empêché plusieurs avions de décoller en s’asseyant devant leurs roues. Les vols commerciaux n’ont pas été retardés en début d’après-midi. Les groupes écologistes Greenpeace et Extinction Rebellion ont organisé les manifestations pour protester contre la pollution et les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie aéronautique, ainsi que contre la pollution sonore locale, selon les organisations.

Les manifestants ont également protesté dans le hall principal de l’aéroport et arboraient des pancartes indiquant “Restreindre l’aviation” et “Plus de trains”, selon un rapport de Reuters. La police militaire a déclaré dans un communiqué avoir détenu plusieurs “personnes qui se trouvaient sur la propriété de l’aéroport sans y être autorisées”.

“Nous faisons campagne depuis des années pour arrêter la pollution à grande échelle de Schiphol, et pour cause. L’aéroport devrait réduire ses mouvements de vols, mais à la place, il construit un tout nouveau terminal. L’élite riche utilise plus de jets privés que jamais, qui est la façon la plus polluante de voler », Dewi Zloch de Greenpeace Pays-Bas dit dans un communiqué.

Greenpeace a déclaré que Schiphol est la plus grande source d’émissions de dioxyde de carbone aux Pays-Bas, émettant plus de 12 milliards de kilogrammes par an. L’aéroport a répondu aux manifestations sur le climat en disant qu’il visera à devenir zéro émission d’ici 2030 et qu’il soutient les objectifs pour l’ensemble de l’industrie d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Le PDG de Schiphol, Ruud Sondag dit dans un communiqué qu’il s’est engagé depuis 25 ans pour des Pays-Bas durables et qu’il partage le sentiment d’urgence des militants.

“En tant que secteur de l’aviation, nous devons tout faire pour devenir plus silencieux et plus propres. C’est mon point de vue. La tâche est immense, mais réalisable”, a-t-il déclaré selon une traduction du communiqué. Sondag a déclaré qu’il prévoyait de parler à Greenpeace, aux employés, aux syndicats et à d’autres dans les prochains jours.

“Et pour samedi,” dit-il, “soyez les bienvenus, mais gardez-le bien rangé.”

Le gouvernement néerlandais envisagerait d’inclure le trafic de jets privés dans sa politique climatique. Le gouvernement a annoncé en juin un plafond de 440 000 personnes sur les passagers annuels à l’aéroport, invoquant la pollution de l’air et les préoccupations climatiques.