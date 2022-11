Des manifestants pour le climat ciblent l’art de Warhol dans une galerie australienne

Il s’agit du dernier incident au cours duquel des manifestants pour le climat ont ciblé une œuvre d’art emblématique sans causer de dommages permanents. D’autres manifestants ont jeté de la soupe sur les “tournesols” de Vincent van Gogh à Londres et de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet en Allemagne.

CANBERRA, Australie – Des manifestants pour le climat en Australie mercredi ont griffonné des graffitis et se sont collés à une œuvre d’Andy Warhol représentant les boîtes de soupe de Campbell, mais n’ont pas semblé endommager la pièce car elle est enfermée dans du verre.

Un groupe appelé Stop Fossil Fuel Subsidies a publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant deux femmes appliquant des graffitis bleus sur cinq des 10 sérigraphies de Warhol représentant les boîtes de soupe de Campbell, puis se collant à l’œuvre de la National Gallery of Australia à Canberra.

La manifestation s’est terminée rapidement et les femmes ont été escortées hors du bâtiment avant que la colle n’ait eu le temps de prendre.

La grande œuvre d’art s’appelle “Campbell’s Soup I” et a été créée par Warhol à New York en 1968, selon le musée. Les manifestants ont ciblé l’ensemble inférieur de cinq gravures qui sont plus facilement accessibles.