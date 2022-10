Des manifestants pour le climat attaquent une peinture emblématique

Un militant de “Just Stop Oil” s’est collé la tête à la “Fille à la perle” de Vermeer avant d’être arrêté

Trois militants du changement climatique du groupe « Just Stop Oil » ont été arrêtés pour «violence publique contre les biens» après qu’ils aient attaqué jeudi le célèbre tableau « La jeune fille à la perle » de Vermeer au musée Mauritshuis de La Haye. L’œuvre d’art inestimable serait en bon état.

Une vidéo de l’incident publiée sur les réseaux sociaux montre un manifestant versant une boîte de ce qui semble être de la soupe à la tomate sur la tête d’un autre avant que les deux retirent leur veste pour révéler des t-shirts arborant le slogan “Just Stop Oil”. L’un des manifestants colle alors sa tête au panneau de verre protégeant la surface du tableau, tandis que l’autre colle sa main au mur à côté du tableau. Selon le Maritshuis, un troisième manifestant a également lancé un «substance inconnue» à la peinture.

“Que ressentez-vous lorsque vous voyez quelque chose de beau et d’inestimable être apparemment détruit sous vos yeux ?», demande l’un des manifestants à la foule horrifiée, qualifiant leur indignation de «bien” tout en demandant, “Où est ce sentiment quand on voit la planète se détruire sous nos yeux ?”

BREEK – Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 –Steven Bakker (@Kolpen) 27 octobre 2022

Il tente de comparer le tableau, protégé par du verre, à «personnes vulnérables dans les pays du Sud” et “l’avenir de nos enfants“, qui sont tous deux”pas protégé.”

Les spectateurs peuvent être entendus condamner leurs actions comme «obscène” et “stupide», bien que la police ait semblé attendre que les deux hommes aient fini de parler avant de les retirer menottés.

Le musée a rassuré le public que le tableau était «pas endommagé” et reviendrait à afficher “dès que possible», déclarant que «l’art est sans défense et essayer de l’endommager pour quelque cause que ce soit, nous le condamnons fermement.”

L’attaque est la dernière d’une série d’attaques contre des œuvres d’art classiques par Just Stop Oil et des groupes similaires. Deux autres militants de Just Stop Oil ont été arrêtés à la National Gallery plus tôt ce mois-ci pour dommages criminels et intrusion aggravée après avoir agressé les “tournesols” de Van Gogh avec une boîte de soupe, tandis qu’une paire d’activistes de la génération Letzte (dernière génération) a défiguré “Les Meules’ avec de la purée de pommes de terre en conserve et se sont collés au sol au musée Barberini en Allemagne.

Les manifestants ont également déployé de la peinture en aérosol et des déchets humains dans leurs efforts pour attirer l’attention sur les comportements dangereux pour le climat de l’humanité, bien que l’accueil glacial qu’ils ont reçu du public amène à se demander s’ils nuisent à la cause qu’ils prétendent défendre.