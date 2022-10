Des manifestants pour le climat accusés de “sang sur les mains” après la mort de 2 personnes dans un accident au milieu de la circulation lors d’une manifestation contre un pont

Des manifestants pour le climat en Angleterre sont accusés d’avoir “du sang sur les mains” après que leur manifestation escaladant un pont a provoqué un embouteillage qui aurait empêché les premiers intervenants de s’occuper rapidement de deux victimes d’accidents décédées.

“Les éco-guerriers ont peut-être pensé qu’il s’agissait d’une manifestation innocente, mais ils ont du sang sur les mains”, a déclaré Mark Heap, 55 ans. a déclaré au Daily Mail après avoir subi une fracture du dos et une jambe cassée lundi lorsqu’il s’est arrêté pour aider un automobiliste bloqué et a été heurté par une voiture à grande vitesse qui tentait d’éviter un embouteillage causé par des manifestants pour le climat qui avaient escaladé le pont Queen Elizabeth II en Angleterre.

Lisa Webber, mère de quatre enfants dans la cinquantaine, a également été heurtée par la BMW alors qu’elle tentait d’aider l’automobiliste bloqué sur l’autoroute M20 très fréquentée de Londres et a été jetée dans la circulation venant en sens inverse et est décédée plus tard.

Le Daily Mail a rapporté qu’une deuxième femme dans la quarantaine a également été frappée et tuée par la BMW.

Les conducteurs utilisaient l’autoroute M20 pour éviter le ralentissement de la circulation après que plusieurs manifestants “Just Stop Oil” aient escaladé le pont, provoquant un embouteillage qui a obligé les véhicules d’urgence à prendre 40 minutes pour s’occuper des victimes de l’accident.

“Ils n’ont peut-être pas directement causé l’accident du M20”, a déclaré Mick Neville, ancien inspecteur en chef de la police métropolitaine. dit au soleil . “Mais si leur manifestation irresponsable n’avait pas eu lieu, les femmes et le chauffeur de la camionnette n’auraient probablement pas été là.”

“Sans la manifestation, les services d’urgence auraient peut-être pu arriver à temps pour sauver les femmes”, a déclaré Heap.

Deux militants du climat ont escaladé le côté nord du pont tôt lundi matin, disant dans un communiqué de presse qu’ils exigeaient que le gouvernement “interrompe toutes les nouvelles licences et autorisations pétrolières et gazières”.

Les deux militants sont restés sur le pont pendant au moins 24 heures et ont causé des retards de deux heures et un embouteillage de six milles, selon des informations.

“En tant qu’ingénieur civil professionnel, chaque année, lorsque je renouvelle mon inscription, je m’engage à agir dans le cadre de notre code d’éthique, qui m’oblige à protéger la vie humaine, le bien-être et l’environnement”, a déclaré Morgan Trowland, 39 ans. “Notre gouvernement a promulgué des lois suicidaires pour accélérer la production de pétrole : tuer des vies humaines et détruire notre environnement. Je ne peux pas défier cette folie dans mon travail de bureau, en concevant des ponts, alors j’agis directement, en occupant le pont QE2 jusqu’à ce que le gouvernement arrête toute nouvelle huile.”

Just Stop Oil n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Trowland et son collègue manifestant Marcus Decker étaient aurait été arrêté après avoir été descendu du pont sur une nacelle élévatrice et accusé de complot en vue de commettre une nuisance publique.