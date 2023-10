Manille, Philippines – Mohamed Amir s’est réveillé vers 6 heures du matin pour effectuer le voyage de cinq heures depuis son domicile dans la province de Pampanga jusqu’à Manille, la capitale des Philippines.

Une fois sur place, le Philippin-Palestinien de 20 ans a rejoint mardi des centaines d’autres personnes devant l’ambassade israélienne pour protester contre les attaques incessantes d’Israël contre la bande de Gaza assiégée.

En larmes parmi la foule, Amir a crié « Palestine libre ! » aux côtés des Philippins et de l’ensemble des nationalités rassemblées en solidarité.

Il pensait à sa famille.

Cela faisait quatre jours qu’il n’avait plus de nouvelles de son père, de ses deux grands-parents et de ses sept frères et sœurs, dont le plus jeune a six ans. À la mi-septembre, sa famille s’est rendue de Dubaï à Gaza pour rendre visite à des proches. Ils devaient rentrer le 17 octobre, dix jours après le début de la guerre lorsque le Hamas, le groupe qui dirige Gaza, a lancé une attaque surprise en Israël.

« Ce problème dépasse le Hamas et Israël », a déclaré un émir en sanglotant à Al Jazeera. « Ils sont en train d’éradiquer notre peuple », a-t-il déclaré, faisant référence à Israël. « Ils ont causé tant de morts, tant d’enfants perdus. Je ne peux m’empêcher de me demander si mes frères et sœurs sont parmi eux maintenant.

Plus de 8 300 Palestiniens, dont 3 457 enfants, ont été tués dans les bombardements intensifs israéliens sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon les autorités sanitaires. En Israël, le bilan des victimes de l’attaque du Hamas a dépassé les 1 400 personnes, pour la plupart des civils, selon les autorités israéliennes.

La manifestation dans la région métropolitaine de Manille a eu lieu quelques jours après que les Philippines, troisième acheteur d’armes israéliennes, ont choisi de s’abstenir lors d’un vote à l’Assemblée générale des Nations Unies sur une résolution appelant à une trêve humanitaire immédiate entre Israël et le Hamas.

Ce faisant, les Philippines sont devenues le seul pays d’Asie du Sud-Est à ne pas rejoindre les 120 pays qui ont soutenu la résolution non contraignante.

Liza Maza, secrétaire générale de la Ligue internationale de lutte des peuples (ILPS), qui a dirigé la manifestation, a déclaré que le « silence assourdissant du gouvernement du président philippin Ferdinand Marcos Jr sur le massacre d’une population dans la bande de Gaza occupée par Israël est condamnable et sent l’inhumanité ».

« Le gouvernement Marcos a le sang des Palestiniens sur les mains. Il ferme les yeux sur le génocide à Gaza, tout en continuant à acheter des armes à Israël », a ajouté Maza dans son discours.

Lors de la manifestation, les manifestants ont résisté à un blocus policier et à une tentative de dispersion. Après avoir repoussé les coups des boucliers de la police, les militants ont déchiré les drapeaux israéliens.

Sol Iglesias, professeur à l’Université des Philippines, a déclaré à Al Jazeera que de nombreux Philippins souhaitent que leur gouvernement « soit du côté de l’humanité, pour protéger les civils ».

“Une abstention n’est pas un vote positif en faveur d’un cessez-le-feu”, a déclaré Iglesias.

Le ministère des Affaires étrangères a expliqué que si le gouvernement philippin était favorable à une réponse humanitaire à Gaza, il souhaitait également inclure dans la résolution une condamnation de l’attaque du Hamas, car trois Philippins ont été tués à la suite de cette attaque.

Marcos Jr avait auparavant assuré à l’ambassadeur israélien aux Philippines Ilan Fluss que son gouvernement se tenait fermement aux côtés d’Israël contre le Hamas.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, l’ambassadeur des Philippines Ariel Penaranda a déclaré : « Nous condamnons les meurtres, les attaques terroristes et autres actes de violence perpétrés par le Hamas qui ont eu lieu en Israël le 7 octobre 2023 et, à cet égard, reconnaissons le droit d’Israël à l’autonomie. -la défense.”

Iglesias, qui est également membre du groupe Scholars for Peace, a expliqué que dans la plupart des conflits géopolitiques, les Philippines « ont tendance à suivre l’exemple de l’Amérique ».

Les États-Unis et Israël ont tous deux des accords militaires avec les Philippines. Les États-Unis ont élargi leurs sites d’opérations communs aux Philippines plus tôt cette année.

Parallèlement, selon les données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, entre 2018 et 2022, le gouvernement philippin a acheté à Israël pour 275 millions de dollars d’équipements militaires.