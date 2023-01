Des manifestants péruviens se battent avec la police après la marche de milliers de personnes à Lima

Une marche présentée comme la “prise de contrôle de Lima” s’est transformée en batailles entre manifestants et policiers anti-émeute au milieu de jets de pierres et de tourbillons de gaz lacrymogène jeudi soir dans la capitale péruvienne.

Des milliers de manifestants de tout le pays ont afflué à Lima plus tôt dans la semaine pour participer à une marche massive exigeant la démission du président Dina Boluarte après près de six semaines de troubles qui ont tué plus de 50 personnes, dont un policier et huit personnes qui morts à la suite de grèves et de blocus.

Dans une allocution télévisée de fin de soirée, Boluarte a déclaré que la police contrôlait les manifestations et que les responsables de la violence et du vandalisme ne resteraient pas “impunis”, ajoutant “ce n’est pas une marche pacifique”. Elle a déclaré que « le gouvernement est ferme et son cabinet est plus uni que jamais ».

Boluarte a affirmé que les manifestations n’avaient “pas d’agenda social” mais cherchaient plutôt à “briser l’état de droit, à générer le chaos et le désordre et à prendre le pouvoir”. Elle a ajouté que des attentats contre trois aéroports régionaux avaient été planifiés à l’avance et seraient punis avec “toute la rigueur de la loi”.

« Au peuple péruvien, à ceux qui veulent travailler en paix et à ceux qui génèrent des actes de protestation, je dis : je ne me lasserai pas de les appeler à un bon dialogue, de leur dire que nous travaillons pour le pays », a-t-elle déclaré. m’a dit.

Une personne est morte et une dizaine ont été blessées lors d’affrontements avec la police dans la ville méridionale d’Arequipa jeudi, selon le bureau du médiateur péruvien, lorsque des manifestants auraient tenté d’envahir l’aéroport. Plusieurs aéroports ont été fermés et de vastes pans du pays ont été paralysés par plus de 120 barrages routiers.

La police anti-émeute se met à l’abri après la marche “Prenez Lima” jeudi soir. Photographie : Sebastian Castañeda/Reuters

L’indignation suscitée par l’augmentation du nombre de morts a alimenté les manifestations de plus en plus nombreuses, qui ont commencé début décembre en soutien à l’ancien président déchu Pedro Castillo, mais se sont transformées massivement pour exiger la démission de Boluarte, la fermeture du Congrès et de nouvelles élections. Boluarte était le vice-président de Castillo et l’a remplacé après avoir tenté de fermer le Congrès et de gouverner par décret le 7 décembre.

Plus tôt jeudi, des milliers de personnes ont défilé autour de la place San Martín de Lima, beaucoup brandissant des banderoles de leur lieu d’origine. Les organisations de sécurité paysanne connues sous le nom de ronderos portaient des fouets traditionnels et les femmes autochtones portaient des jupes colorées traditionnelles. Il y avait des chants de « Dina, meurtrière, le peuple te répudie » au milieu de banderoles montrant la première femme présidente du Pérou baignée de sang.

« Nous voulons la justice, nous ne voulons pas que nos morts soient oubliés », a déclaré Zulema Chacón au Guardian. “Nous voulons que cette usurpatrice sorte, elle ne nous représente pas.”

“Ce sont les voleurs et ils nous mentent et nous mentent”, a déclaré Delia Zevallos, 52 ans, une commerçante, faisant référence aux législateurs du Congrès, l’organe politique le plus méprisé du Pérou. « Les gens se sont réveillés, nous ne sommes plus des enfants, nous savons lire et écrire… et personne ne peut nous dire quoi faire.

Boluarte, qui a déclaré la semaine dernière qu’elle ne démissionnerait pas, a rencontré jeudi un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. La semaine dernière, l’agence de l’ONU a déclaré qu’il était “très préoccupé par la montée de la violence” au Perou.

Des manifestants ont affronté la police anti-émeute au pont Añashuayco à Arequipa plus tôt jeudi. Photographie : Diego Ramos/AFP/Getty Images

Les ambassadeurs américain et britannique au Pérou se sont félicités de la réunion et ont publié jeudi des déclarations appelant au calme et exhortant le gouvernement à rechercher le dialogue.

Dans une déclaration en espagnol sur Twitterl’ambassadrice américaine, Lisa Kenna, a déclaré qu’il était “fondamental que les forces de l’ordre respectent les droits de l’homme et protègent les citoyens”.

Dans un semblable déclarationson homologue britannique, Gavin Cook, a appelé à “des enquêtes immédiates et impartiales, des mesures de responsabilisation et la justice pour les victimes des signalements de violations des droits de l’homme”.