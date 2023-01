Des manifestants péruviens gazés après que le président a appelé à la trêve

LIMA, Pérou – Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale péruvienne et ont été accueillis par des volées de gaz lacrymogène et de plombs au milieu d’affrontements avec les forces de sécurité quelques heures seulement après que le président Dina Boluarte a appelé à une «trêve» en près de deux mois de manifestations.

La manifestation antigouvernementale de mardi a été la plus importante – et la plus violente – depuis jeudi dernier, lorsque de grands groupes de personnes, dont beaucoup de régions andines reculées, sont descendus dans la capitale pour exiger la démission de Boluarte, des élections immédiates et la dissolution du Congrès.