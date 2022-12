Des manifestants péruviens enterrent leurs morts

AYACUCHO, Pérou – Au-delà des pneus enflammés et des barrages routiers gardés par des manifestants en colère, après l’incendie du palais de justice et l’envoi de l’armée pour intervenir, des funérailles étaient en cours.

Dans un cercueil blanc drapé du drapeau du Pérou, le corps de Clemer Fabricio Rojas, 22 ans, a parcouru la route samedi dans une foule si épaisse qu’elle semblait flotter. Sa mère gémit. Et puis, juste au moment où le cercueil passait à une intersection, un deuxième a été emporté dans la rue transversale, celui-ci tenant le corps de Christopher Michael Ramos, à peine 15 ans.

“Justice!” criaient les personnes en deuil.

Le Pérou est sous le choc d’une manifestation de masse plus d’une semaine après que Pedro Castillo, le premier président de gauche du pays depuis plus d’une génération, a tenté de dissoudre le Congrès et de gouverner par décret, déclenchant un drame vertigineux qui a abouti à son arrestation et à la mise en place de son vice président en tant que nouvel exécutif.

Les protestations, par des partisans de M. Castillo, ont conduit à des affrontements avec la police et l’armée qui ont quitté au moins 25 morts, des centaines de blessés et un pays profondément divisé sur le mandat de la nouvelle présidente, Dina Boluarte, une ancienne alliée de M. Castillo. Le Pérou reste en état d’urgence, avec de nombreuses libertés civiles suspendues et l’armée et la police chargées d’appliquer un couvre-feu dans certaines parties du pays.