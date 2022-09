Des manifestants pandémiques tentent de faire un saut en politique lors des courses civiques et scolaires du Manitoba

Une opposition féroce aux mesures contre la COVID-19 se répercute lors des prochaines élections municipales et scolaires du Manitoba.

On pense qu’au moins une douzaine de personnes sur les bulletins de vote en octobre sont des critiques virulents des restrictions de l’ère pandémique, dont certaines ont acquis une notoriété généralisée pour leur dissidence.

Dick Eastland a déclaré que se présenter pour un siège au conseil scolaire n’était pas quelque chose qu’il envisageait sérieusement avant la pandémie. Il a déclaré que les discussions avec d’autres personnes qui se sont rassemblées contre les restrictions et les mandats de vaccination ont changé d’avis.

“Nous avons beaucoup parlé de cela en privé de personne à personne et nous avons essayé de nous inspirer mutuellement, de montrer de la force”, a-t-il déclaré.

“Pour beaucoup de gens, ils sortent complètement de leur zone de confort.”

Dick Eastland a déclaré que trop de commissaires d’école partageaient les mêmes opinions et qu’il se présentait aux élections pour présenter une perspective de bon sens. (Trevor Brine/CBC)

Cela inclut Eastland, dont les propres enfants ne sont pas scolarisés.

“Il n’y a aucune raison pour que je fasse cela, sauf que je crois fermement que beaucoup de gens se sont sentis impuissants lorsqu’il s’agissait de masquer leurs enfants ou de les vacciner.”

Eastland, qui cherche à représenter le quartier 1 de la division scolaire Pembina Trails à Winnipeg, soutient que les administrateurs actuels sont trop disposés à suivre la foule plutôt que de penser par eux-mêmes. Il n’aurait pas peur de tracer son propre chemin, a-t-il dit.

“Ma réputation n’est pas en jeu ici”, a déclaré Eastland. “Moi qui me bats pour des familles qui se font peut-être écraser par la machine, pour ainsi dire, c’est pour ça que je suis là.”

Karl Krebs, qui n’a pas réussi à transformer Winkler, au Manitoba, en une ville sanctuaire à l’abri des restrictions pandémiques, a activement encouragé les personnes partageant les mêmes idées à se présenter aux élections.

Il a déclaré à un restaurant plein de ses partisans en août que si suffisamment de personnes couraient, «ce sera un moment mémorable dans le livre d’histoire du Manitoba», montre une vidéo en ligne.

Il est l’une des deux personnes qui cherchent à devenir maire de Winkler. Krebs affrontera Henry Siemens, un conseiller de longue date.

Karl Krebs, organisateur du mouvement Things That Matter qui a lutté contre les restrictions pandémiques, se présente à la mairie de Winkler. (Karen Pauls/CBC)

Dans une interview vendredi, Krebs a déclaré qu’il espérait que sa propre décision de briguer un poste et les appels ultérieurs à d’autres auraient eu l’effet souhaité.

“Nous sommes tous là pour apporter des changements qui nous ramèneront là où nous étions”, a déclaré Krebs. “Personne ne cherche une communauté différente de celle que nous avions il y a deux ans, et c’est ce qui a été affecté. Nous avons vu les effets des mandats sur les entreprises. Nous avons vu les effets de la promotion de choix médicaux que les gens ne sont pas fabrication confortable.”

Krebs a déclaré qu’une personne qu’il a encouragée à se présenter est son “bon ami” Don Bouchard, qui défie le conseiller Jim Funk de devenir préfet de la MR de Hanover.

Bouchard a assisté à des rassemblements avec des partisans du convoi de protestation où il a fait du ministère et effectué des baptêmes.

Il a dit que ce qui est cassé dans la société, c’est cette tendance à croire qu’il n’y a qu’une seule opinion et que les autres points de vue sont faux.

“Les gens ont le droit d’être en colère. Ils ont le droit de penser différemment. Et si je suis offensé, j’ai le problème.”

“Si je suis élu… des choses pourraient arriver”

Angela Andrea Johnson, qui fait partie des neuf candidats en lice pour un siège unique dans le quartier 5 du conseil de la division scolaire de Winnipeg, a déclaré qu’elle avait été qualifiée en ligne d’opposante aux mesures COVID et qu’elle avait été bombardée de commentaires critiques depuis que son nom figurait sur le bulletin de vote .

Elle a dit que ces remarques l’ont renforcée.

“Je peux aller à tous les rassemblements et les écouter … mais ça ne fait rien, n’est-ce pas? Rien ne change. Donc je pense que si je suis élu conseiller scolaire, je pense que des choses pourraient arriver.”

De gauche à droite, Gerald Bohemier, Todd McDougall, Patrick Allard et Sharon Vickner, ainsi que le coaccusé Tobias Tissen, ont tous reçu des amendes allant de plus de 14 200 $ à près de 35 000 $ pour avoir enfreint les restrictions sanitaires en cas de pandémie. (Radio-Canada)

Todd McDougall est l’une des cinq personnes condamnées cet été pour avoir enfreint à plusieurs reprises les ordonnances de santé publique COVID-19.

Il a participé à des discussions avec des amis et d’autres partisans sur la candidature à un poste élu, a-t-il déclaré.

McDougall sait qu’il s’est forgé une réputation pour ses opinions sur le COVID-19, mais a déclaré qu’il ne voulait pas que les électeurs du quartier 2 de la division scolaire de Pembina Trails le « classent » en tant que candidat à un seul enjeu. Trois des quatre espoirs de cette course seront élus.

Il veut que les discussions avec les électeurs portent sur “ce qui se passe dans l’éducation en ce moment”, a déclaré McDougall.

Il espère que les gens offriront la même opportunité à tous les candidats qui pourraient être présentés comme ayant des opinions marginales.

Comme lui, Patrick Allard, qui a également été poursuivi en justice pour avoir bafoué les règles de la pandémie, souhaite plus de transparence sur les décisions des conseils scolaires et plus de possibilités pour les parents d’avoir leur mot à dire.

Allard est l’une des trois personnes en lice pour devenir conseillère scolaire dans le quartier 8 de la division scolaire de Winnipeg.

Patrick Allard, un opposant aux restrictions du COVID-19 qui a été condamné à une amende parce qu’il n’a pas respecté les ordonnances de santé publique, encourage les personnes de différents points de vue à briguer une fonction publique. (CBC/Radio-Canada)

Il a joyeusement encouragé les gens à se présenter aux élections sur les réseaux sociaux, a-t-il dit, mais nie avoir ciblé un certain groupe de manifestants anti-mandat avec ses messages. Si vous êtes frustré par ceux qui occupent une fonction publique, vous devriez vous impliquer, a-t-il déclaré.

“Quand j’étais jeune, on m’a toujours dit:” Si vous n’aimez pas les lois, présentez-vous aux élections et changez-les. “”

Christopher Adams, professeur auxiliaire d’études politiques à l’Université du Manitoba, a déclaré que le chemin des manifestations à la politique est bien parcouru, quelle que soit l’extrémité du spectre politique qu’ils occupent.

“Je pense que beaucoup de gens [who protested COVID measures] “J’ai eu un avant-goût du plaisir de faire partie des projecteurs des médias et d’être dans des groupes parlant de questions importantes pour eux”, a déclaré Adams.

“Il n’est pas surprenant que ces personnes se manifestent et fassent partie d’une campagne locale”, a déclaré Adams.

Il a ajouté que certains de ces candidats ne pensaient peut-être pas sérieusement pouvoir gagner. Pendant ce temps, les personnes qui espèrent accéder au pouvoir peuvent avoir une meilleure chance d’être élues aux conseils scolaires, car elles n’attirent généralement pas beaucoup l’attention et les titulaires n’ont pas beaucoup de reconnaissance.

Le jour des élections est le 26 octobre.