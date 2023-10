Juste après l’incident, survenu samedi, la filiale de la société canadienne First Quantum Minerals (TSX : FM) a émis un avis déclaration aux médias jugeant l’incursion des manifestants comme « violente et illégale ».

“Nous sommes profondément préoccupés par cet incident, qui représente une menace importante pour nos opérations et la sécurité de notre personnel”, indique le communiqué. “Nous appelons les autorités compétentes à garantir le bien-être de nos travailleurs, à protéger nos installations et à préserver l’intégrité de nos opérations commerciales.”

Des manifestations massives ont commencé plus tôt dans la semaine et se sont propagées à la capitale et à plusieurs autres provinces, les Panaméens exprimant leur inquiétude quant aux impacts environnementaux potentiels de Cobre Panamá.

Selon les médias locaux, certaines manifestations à Panama City ont rassemblé plus de 50 000 participants, la dernière en date totalisant 20 000 personnes. Les organisateurs utilisent le cri de ralliement « quittez les réseaux sociaux » pour que les gens rejoignent physiquement ces événements.

Leur principale revendication est que le gouvernement de Laurentino Cortizo abroge la loi 406, qui régit la concession minière et a été publiée au Journal officiel du Panama le 20 octobre 2023. L’instrument juridique contient le nouveau contrat de l’opération, qui accorde à First Quantum le droit d’exploiter. cuivre pendant 20 ans, avec possibilité de 20 ans supplémentaires. Il garantit également au gouvernement un revenu annuel minimum de 375 millions de dollars.

Les manifestants réclament également la fermeture de Cobre Panamá grâce à un plan de fermeture progressive.

Réponses officielles

En réponse à la pression sociale, le président Cortizo a annoncé vendredi l’interdiction de nouvelles concessions minières de métaux et s’est déclaré ouvert à « parler » du contrat minier de First Quantum.

Auparavant, la Cour suprême du Panama avait déclaré jeudi qu’elle examinerait une action en justice alléguant que le contrat entre le pays et First Quantum violait la constitution.

Le tribunal a indiqué dans un communiqué qu’il rendrait un avis sur le procès dans un délai de dix jours ouvrables. S’il continue, il demandera des arguments écrits aux avocats représentant les deux parties. De là, il serait transmis aux magistrats pour qu’ils statuent.

En décembre dernier, le gouvernement panaméen a ordonné à First Quantum de suspendre ses opérations à Cobre Panamá en raison de désaccords lors des négociations contractuelles, qui ont ensuite échoué. Les négociations ont finalement repris et les parties sont parvenues à un accord en mars. L’entreprise estime que la suspension de deux mois a entraîné jusqu’à 8 millions de dollars de pertes par jour.

La mine, qui a commencé sa production commerciale en 2019, est la principale source de revenus de First Quantum et représente environ 1,5 % de la production mondiale de cuivre. À pleine capacité, elle peut traiter 85 millions de tonnes de minerai par an et produire plus de 300 000 tonnes de cuivre chaque année. L’or, l’argent et le molybdène sont également récupérés.

Actuellement, le complexe comprend deux mines à ciel ouvert, une usine de traitement, deux centrales électriques de 150 MW et un port.